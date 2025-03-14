Genelge yeterli değil, mağdurlar mutlaka yasa ile korunmalı

Hayriye MENGÜÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara­fından imzalanarak geçen hafta yürürlüğe giren 2025/3 sayılı ‘İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenme­si Genelgesi’ne göre iş yerle­rinde yaşanan bazı durumlar, mobbing sayılacak ve resmi kurumlara şikayette bulunu­labilecek.

Konuyla ilgili sorularımı­zı yanıtlayan Mobbing Eği­tim Yardım Araştırma Der­neği (MEYAD) Genel Başka­nı İsmail Akgün, söz konusu genelgeden memnun olduk­larını ancak “yetmeyeceğini” söyledi.

Genelgenin kendileri açı­sından çok önemli olduğu­nu, ülkenin en üst yönetici­sinin imzaladığı bu belgenin tarihi önemi bulunduğunu vurgulayan MEYAD Başka­nı İsmail Akgün, “Söz konu­su mobbing genelgesinin içe­rik olarak her kesimi sorumlu tutması; işveren, yönetici ve çalışanın ifade edilmesi çok önemli. Eskiden yöneticinin adı geçmiyordu. Bir de bu ko­nuda eğitimin zorunlu olma­sını istiyorduk, genelge ıs­rarla bu konuda da tavsiye­de bulunuyor. Düzenlenecek eğitim programlarında mob­bing’e yer verilmesi emredili­yor. Çok güzel, ama yeterli de­ğil” diye konuştu.

“Yasal boşluk var”

2015’ten bu yana mobbing farkındalığı eğitimleri ve ön­lenmesi için çalışmalar yap­tıklarını, bültenler yayınla­yıp, akademi kurduklarını anlatan ve söz konusu genel­ge için Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teşekkür eden İsmail Akgün, “Ancak gerek idari gerekse yargısal olarak mobbing ile ilgili suçlarda ge­nelge değil, yasalar baz alını­yor. Bu konuda bir yasal boş­luk var. Biz mobbing’in ya­pılacak düzenlemelerle üç kanunda direkt yer alması ge­rektiğini düşünüyoruz” dedi. Akgün, bu kanunları söyle sı­raladı:

-4857 sayılı İş Kanunu’n­da mobbing ile ilgili dolay­lı hükümler var.

2657 sayılı Devlet Memur­ları Kanunu’nda mobbing ile ilgili direkt hüküm yok. Dolaylı vurgulama var. Yasa, mobing mağdurları açısın­dan kadük kalıyor.

3Mobbing nedeniyle çok sayıda cinayet vakası var. Mobbing insanların yaşama sevincini elinden alıyor. Cin­net, cinayet ve intihara neden oluyor. Bu nedenle mobbing konusunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alması gerektiğini düşü­nüyoruz.

“Müstakil kanun çıkarılsın”

“Aslında bu üç yasada ya­pılacak düzenlemeler yerine müstakil bir mobbing yasa­sının çıkması gerektiğini dü­şünüyoruz” diyerek sözleri­ni sürdüren MEYAD Başkanı İsmail Akgün, çıkarılacak ya­sada mutlaka yer alması ge­reken noktaları ise şöyle sı­raladı:

-Eğitim her kesime yayıl­malı. Özellikle de işverenlere. Asıl olan işveren ve yönetici­lerin eğitilmesidir.

-Eğitim zorunlu olma­lı. Her beş yılda bir oryantas­yon (uyum) eğitimi yapılma­lı. Her kademedeki çalışan, işveren, işveren vekili ve çalı­şana bu eğitim zorunlu olma­lı. Eğitim olmadan cezalan­dırmayı insani bulmuyoruz. Mobbing uygulayan zorbala­rın da eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mob­bing yapan bilmeden de yapa­bilir, bu sonuçlara varacağına kestirememiş olabilir.

-Bundan sonra cezai uy­gulamalar devreye girmeli. Bu cezaların da caydırıcı ol­malı. Bir yönetici bir çalışa­nı tehdit ediyor, cezalandırı­yor, çalışma arkadaşlarının yanında hakaret ediyorsa ve bu durum belirli bir süre ve sistematik şekilde sürüyor­sa; o kişinin yöneticilik görevi elinden alınmalı, tıpkı trafik suçlarında ehliyetin alınma­sı gibi. Bir daha yönetici ya­pılmamalı, iş yerinde huzur­lu ortam oluşturan mobbing yapmayan yöneticilere ise ödül verilmeli. Olumlu güdü­leme modeli ile ödül sistemi öne çıkarılmalı. Yaşama se­vincini elinden alacak kadar mobbing uygulayan kişiler, TCK’da yer alan ‘tasarlayarak öldürme suçu’ kapsamında yer almalıdır.

“TCK’da suç olarak kabul edilmeli”

Genelgeyi; kurumların kendine çeki düzen vermesi, Çalışma Bakanlığı ve şirketlerin bağlantıda olması adına “çok kıymetli bir adım, bir iyi niyet genelgesi” olarak yorumlayan MEYAD Genel Sekreteri Dr. Fatih Seyran da “Yetmez ama evet, diyoruz” dedi. Seyran, “Aslında mobbing’in suç olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. TCK’da suç kabul edilsin ve buna göre müeyyideleri olsun. Şu an bir tanımı yok ve bugün davranış problemleri üzerinden cezai müeyyideler uygulanıyor” dedi.