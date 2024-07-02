GENSED, odağına dış pazarları aldı

Özlem SARSIN

Güneş Enerjisi Sanayici­leri ve Endüstrisi Derne­ği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Öz­demir, Türk solar endüstrisinin zaman kaybetmeksizin dış pa­zarlara açılması gerektiğini söy­ledi. Türkiye’nin hem üretim gü­cü hem de potansiyel bir pazar olarak özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin dikkatini çek­tiğini ifade eden Özdemir, özellik­le Yunanistan’ın Türkiye’nin so­lar endüstrisini tanıma yönünde adımlar attığını vurguladı.

Bu kapsamda GENSED’in Yunanistan’ın ev sahipliği yap­tığı ve 2-3 Temmuz’da düzen­lenecek olan Large Scale Solar Series formuna davet edildiği­ni, burada sektör temsilcileri ile bir araya geleceklerini söy­leyen Özdemir, Türkiye solar endüstrisini ayrıntılı bir şekil­de paylaşacaklarını vurgula­dı. Özdemir, "Fuarda Türk so­lar endüstrisi ile ilgili ayrıntı­lı bir bilgilendirme yapacağız. Sonrasında yuvarlak masa top­lantılarında ülkemizdeki GES pazarını ve yatırım imkânları­nı konuşacağız. Bu birliktelik sektörümüz ve ülkemiz adına önemli bir adımdır” dedi.

“Global Business Connect hareketi başlattık”

GENSED’in, GENSED Glo­bal Business Connect adında bir hareket başlattığını, amaç­larının dış pazarlarda güçlü ve etkin olabilmek adına geniş bir network oluşturmak olduğunu söyleyen Özdemir, bu kapsam­da Turquality ve URGE proje­lerinden faydalanabilmek için çalışmalara başladıklarının al­tını çizdi. Özdemir şunları söy­ledi, “Gün geçtikçe ciro ve kâr­lılıkları düşüyor.

Bu sene kâr­lılık ve cirolar düşeceği için önümüzdeki sene açıklanacak olan listede belki de yer alma­mız zorlaşacak. Kârlılıkta ve ci­roda sürdürülebilirliği sağla­yabilmek adına firmalarımızın mutlaka yurt dışına gitmesi ge­rektiğini düşünüyoruz. Örne­ğin Inter Solar Fuarı’nda 1000 katılımcı firma vardı ve bunun 100’ü Türk firması idi. Firma­larımızın yurt dışına açılma ça­basını orada gördük. Şu an için en kolay ve uygun pazarlar Do­ğu Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Güneş enerjisine özellikle Do­ğu Avrupa ve Güney Avrupa ül­keleri önem veriyor.

Ancak şu­nu da söylemeliyim ki Güney Avrupa ülkeleri şu anda üret­tikleri enerjiyi tüketemiyorlar ve başka ülkelere satmak isti­yorlar, açıkçası pazar arıyor­lar. Bu kapsamda Yunanistan, Türkiye ile arasında olan kısıtlı enerji nakil hattını güçlendir­mek ve bize de enerji satmak is­tiyor. Avrupa’da güneş enerjisi günden güne farklı bir konuma koşuyor ve arz fazlalığı yaşama­ya başladı. Fazlalık olduğu için özellikle Güney Avrupa ülke­lerinde yeni kurulumlar yapıl­mıyor. Bu nedenle bizim için en uygun pazarın Doğu Avrupa ül­keleri olduğunu söyleyebiliriz.”

Solar endüstrisinin inşaat­çılık kabiliyeti ile beraber yurt dışında yılda 6-7 milyar dolar büyüklüğünde iş yapabileceği­ni söyleyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Bu büyük bir ihracat potansiyelidir hem be­raberinde hizmet de götürüyor­sun. Özellikle yabancı partner­lerle kurulan ortaklıklarda elde edeceğimiz teknoloji ve Ar-Ge birikimi dünya pazarlarında önümüzü açacaktır” dedi.

"Türkiye solar pazarını anlatacağız"

Türkiye’de solar sektöründe kümelenme hareketi başlattıklarını da dile getiren Özdemir, kümelenmenin sektörü güçlü ve dinamik kılacağını vurguladı. Öncelikle ekipman üretimi yapan firmaların ihracat kabiliyetini artırmak için alt yapı çalışmalarına ağırlık vermeye başladıklarına dikkat çeken Özdemir, firmaların yurt dışı pazarda yer edip tutunabilmesi için kalite, kurumsallık ve markalaşma anlamında hazır olup güçlenmesi gerektiğine işaret etti. Özdemir, “Turquality Projesine dahil olmanın hem marketing oluşturma ve alt yapıyı güçlendirme hem de kurumsallaşma sağlayabilme adına önemli olduğunu gördük.

Üyelerimizden birkaç firma Turquality sertifikası alma aşamasına ulaştı. Biz de sektör olarak bu projeden daha fazla firmamızın faydalanması için kolları sıvadık. Yaklaşık 10 firmamız daha Turquality’e dahil olma yönünde hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan firmalarımızın Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen URGE desteklerinden faydalanması yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’ın bize yaptığı bu davet önemliydi. Orada Türkiye solar pazarını anlatacağız” diye konuştu.