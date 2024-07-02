GENSED, odağına dış pazarları aldı
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Türk solar endüstrisinin geleceğini değerlendirdi. Özdemir, Yunanistan pazarında büyümeye dikkat çekti.
Özlem SARSIN
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Türk solar endüstrisinin zaman kaybetmeksizin dış pazarlara açılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin hem üretim gücü hem de potansiyel bir pazar olarak özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin dikkatini çektiğini ifade eden Özdemir, özellikle Yunanistan’ın Türkiye’nin solar endüstrisini tanıma yönünde adımlar attığını vurguladı.
Bu kapsamda GENSED’in Yunanistan’ın ev sahipliği yaptığı ve 2-3 Temmuz’da düzenlenecek olan Large Scale Solar Series formuna davet edildiğini, burada sektör temsilcileri ile bir araya geleceklerini söyleyen Özdemir, Türkiye solar endüstrisini ayrıntılı bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı. Özdemir, "Fuarda Türk solar endüstrisi ile ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapacağız. Sonrasında yuvarlak masa toplantılarında ülkemizdeki GES pazarını ve yatırım imkânlarını konuşacağız. Bu birliktelik sektörümüz ve ülkemiz adına önemli bir adımdır” dedi.
“Global Business Connect hareketi başlattık”
GENSED’in, GENSED Global Business Connect adında bir hareket başlattığını, amaçlarının dış pazarlarda güçlü ve etkin olabilmek adına geniş bir network oluşturmak olduğunu söyleyen Özdemir, bu kapsamda Turquality ve URGE projelerinden faydalanabilmek için çalışmalara başladıklarının altını çizdi. Özdemir şunları söyledi, “Gün geçtikçe ciro ve kârlılıkları düşüyor.
Bu sene kârlılık ve cirolar düşeceği için önümüzdeki sene açıklanacak olan listede belki de yer almamız zorlaşacak. Kârlılıkta ve ciroda sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına firmalarımızın mutlaka yurt dışına gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin Inter Solar Fuarı’nda 1000 katılımcı firma vardı ve bunun 100’ü Türk firması idi. Firmalarımızın yurt dışına açılma çabasını orada gördük. Şu an için en kolay ve uygun pazarlar Doğu Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Güneş enerjisine özellikle Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkeleri önem veriyor.
Ancak şunu da söylemeliyim ki Güney Avrupa ülkeleri şu anda ürettikleri enerjiyi tüketemiyorlar ve başka ülkelere satmak istiyorlar, açıkçası pazar arıyorlar. Bu kapsamda Yunanistan, Türkiye ile arasında olan kısıtlı enerji nakil hattını güçlendirmek ve bize de enerji satmak istiyor. Avrupa’da güneş enerjisi günden güne farklı bir konuma koşuyor ve arz fazlalığı yaşamaya başladı. Fazlalık olduğu için özellikle Güney Avrupa ülkelerinde yeni kurulumlar yapılmıyor. Bu nedenle bizim için en uygun pazarın Doğu Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyebiliriz.”
Solar endüstrisinin inşaatçılık kabiliyeti ile beraber yurt dışında yılda 6-7 milyar dolar büyüklüğünde iş yapabileceğini söyleyen Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Bu büyük bir ihracat potansiyelidir hem beraberinde hizmet de götürüyorsun. Özellikle yabancı partnerlerle kurulan ortaklıklarda elde edeceğimiz teknoloji ve Ar-Ge birikimi dünya pazarlarında önümüzü açacaktır” dedi.
"Türkiye solar pazarını anlatacağız"
Türkiye’de solar sektöründe kümelenme hareketi başlattıklarını da dile getiren Özdemir, kümelenmenin sektörü güçlü ve dinamik kılacağını vurguladı. Öncelikle ekipman üretimi yapan firmaların ihracat kabiliyetini artırmak için alt yapı çalışmalarına ağırlık vermeye başladıklarına dikkat çeken Özdemir, firmaların yurt dışı pazarda yer edip tutunabilmesi için kalite, kurumsallık ve markalaşma anlamında hazır olup güçlenmesi gerektiğine işaret etti. Özdemir, “Turquality Projesine dahil olmanın hem marketing oluşturma ve alt yapıyı güçlendirme hem de kurumsallaşma sağlayabilme adına önemli olduğunu gördük.
Üyelerimizden birkaç firma Turquality sertifikası alma aşamasına ulaştı. Biz de sektör olarak bu projeden daha fazla firmamızın faydalanması için kolları sıvadık. Yaklaşık 10 firmamız daha Turquality’e dahil olma yönünde hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan firmalarımızın Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen URGE desteklerinden faydalanması yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’ın bize yaptığı bu davet önemliydi. Orada Türkiye solar pazarını anlatacağız” diye konuştu.