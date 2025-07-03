Gerçek rekor ‘pick-up’ta

Türkiye’de otomobil ve ha­fif ticari araç pazarı Ha­ziran 2025’te yeni bir re­kora imza attı. Son 15 yıllık ve­rilere göre satışlar aylık bazda rekora gazladı. Otomotiv Dist­ribütörleri ve Mobilite Derne­ği’nin (ODMD) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artan satışlar 118 bin 13 adede vites yükseltti. Fakat bu ayın en çok dikkat çeken sınıfı pi­ck-up araçlar oldu.

Meclis’te ka­bul edilen ve 3 bin 500 kilograma kadar arazi taşıtlarında ÖTV’nin yüzde 4’ten 50’ye çıkarılması teklifi vatandaşı yeniden hareke­te geçirdi. Durumun Resmi Ga­zete’de yayınlaması halinde, bu sınıfta yer alan araçlarda hemen hemen yüzde 50’ye yakın fiyat ar­tışı bekleniyor. Geçen ay günde­me gelen konu sonrasında satış­larda da patlama görüldü. Sade­ce geçen yılın haziran ayına göre satışlar yüzde 400’ün üzerinde yükseliş kaydetti. Tek aylık büyü­me bile yüzde 180’e yaklaştı.

Fiyatlar vergi kaynaklı artacak

Türkiye’de otomotiv sektörü bir kez daha vergi baskısıyla çal­kalanmaya başladı. Vatandaşlar zam kapıda korkusuyla bayilere akın etti. Bazı modeller için ne­redeyse 2 – 3 aylık teslim sıraları oluştu. Talep bu yönde olunca sa­tışlar patladı. Meclis’e sunulan önergeye göre, hafif ticari araç kapsamında olan pick-up araç­ların ÖTV oranları yeniden ele alınacak.

Binek otomobillerdeki benzer bir sisteme geçiş de iddi­alar arasında. Sektör temsilcileri de gerçekleşecek bu değişim kar­şısında fiyatların vergi kaynak­lı artışının kaçınılmaz olduğunu paylaşıyor. Bakıldığında bugüne kadar ticari araçlar için uygula­nan düşük ÖTV oranları, özellik­le pick-up modelleri daha cazip ve avantajlı hale getiriyordu. Ye­ni düzenlemeyle birlikte bu tip araçların da cazibesini kaybet­mesi bekleniyor.

Tek ayda pay %16,4’e çıktı

Haziran ayı özelinde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adede ulaştı. Bu ay sadece pick-up araç satışları ise ODMD’ye göre, 3 bin 992 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece bu segment ticari araçlardaki payını tek ayda yüzde 16,4’e çıkardı. Mayıs ayında hafif ticari araç segmentinde pick-upların payı sadece yüzde 6 seviyesindeydi.

Tüm markalar gaza bastı

Bu süreçte markalar satışlarına hız katarak en iyi haziran adetlerine de ulaştı. 7 model, 3 bin 967 adet sattı. Büyüme yüzde 300’leri geçti. Haziranda Ford Ranger 766 adet, F-150 sıfır adet, Foton Tunland 300 adet, Ssangyong Musso Grand 501 adet, ISUZU D-Max 346 adet, Toyota Hilux bin 342 adet ve VW Amarok ise 712 adet sattı. Bu tablo 2025'in en iyisi oldu. Sadece bu segment son bir ayda (Mayıs-Haziran 2025) yüzde 176 büyüdü. İlk 6 aylık verilerde de pick-uplar geçen yılın yüzde 44 üzerinde.

Hafif ticari araç pazarında ikinci en iyi haziran

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607 bin 379 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488 bin 3 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119 bin 376 adet oldu. Sadece haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adet oldu.

Uzun bir süredir atıl seyreden hafif ticari araç pazarında yükseliş trendi sürmeye devam etti. En son yerli üretimlerin bitmesiyle birlikte satışlar bir hayli hız kesmişti. Hafif ticarideki satışlar son 15 yılın en yüksek ikinci dönemi olarak dikkat çekti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,0 arttı.