Badem üreticisinin fiyat beklentisi 50- 55 TL

Turanlı, çiftçilerin alternatif ürüne yönelerek bölge iklimine ve toprak yapısına uygun badem ürettiğini bildirdi. Yaklaşık olarak 13 yıl önce dikimine başlanan badem ekim alanlarının 100 bin dekar alanın üzerine çıktığını belirten Turanlı, “6 Şubat’ta ilimizde yaşanan yüzyılın felaketi olan depremde çoğu çiftçimiz evini, traktörünü, tarım makine ekipmanlarını ve hayvanlarını maalesef kaybetti.

Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde yaşanan dolu, don ve fırtına gibi doğa olayları karşısında, geçen yıl bölge rekoltemiz 40 bin ton iken, badem bahçelerimizdeki zarardan dolayı bu yılki rekoltemizi 15 bin ton bekliyoruz. Çiftçilerimizin bu yıl yaşamış olduğu olaylara rağmen badem yetiştiriciliğine devam ediyor’’ dedi.

Bölgede tesislerde artış istihdama yansıdı

Geçen yıl randıman fiyatının 0,110 TL seviyesinde açıklandığını aktaran Turanlı, bu yıl beklentilerinin 0,175 TL olduğunu, bunun da ortalama olarak kilogramının 50 ile 55 liraya denk geldiğini belirtti. Bademin sadece ürün olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Turanlı, badem alanların artmasıyla dışarıya (Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa) mevsimlik işçi olarak giden vatandaşların badem sayesinde çalışma fırsatı bulduğunu ve geçimini sağladığını ifade etti. Turanlı, öte yandan bölgelerinde badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlar için istihdam alanları oluştuğuna dikkat çekti.