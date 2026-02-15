Bir efsane sona erdi: 42 yıllık ünlü restoran iki Michelin yıldızını kaybetti

İngiltere’nin en prestijli restoranlarından biri olan Le Manoir aux Quat’Saisons, 40 yılı aşkın süredir sahip olduğu iki Michelin yıldızını ilk kez kaybetti. Ünlü şef Raymond Blanc tarafından 1984 yılında kurulan ve Oxfordshire bölgesinde bulunan restoran, kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bu gelişme, İngiliz gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

En istikrarlı fine dining restoranlarından biriydi

Le Manoir aux Quat’Saisons, açıldığı günden bu yana Michelin Rehberi’nde iki yıldızlı restoran statüsünü kesintisiz koruyarak İngiltere’nin en istikrarlı fine dining restoranlarından biri haline gelmişti. “Le Manoir” olarak da bilinen restoran, yüksek kaliteli Fransız mutfağı ve lüks otel konseptiyle uluslararası üne kavuştu.

Bu hafta itibarıyla restoran, tam 42 yıl boyunca sürdürdüğü Michelin yıldızı unvanını kaybetmiş oldu.

Yıldız kaybının nedeni kalite değil, geçici kapanma

Michelin yıldızlarının kaybedilmesinin nedeni restoranın kalite standartlarında bir düşüş değil, tamamen geçici olarak kapatılması oldu. Le Manoir aux Quat’Saisons, 1 Ocak 2026 tarihinde kapılarını kapatarak yaklaşık 18 ay sürecek kapsamlı bir renovasyon ve yenileme sürecine girdi.

Restoran ve ona bağlı otelin 2027 yılında yeniden açılması planlanıyor. Yeniden açıldığında, restoranın Michelin yıldızlarını geri kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kapanma yaklaşık 150 çalışanı etkiliyor

Şirket, kapanma nedeniyle işten çıkarılan çalışan sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmasa da Oxford Mail gazetesine göre yaklaşık 150 personelin bu süreçten etkileneceği tahmin ediliyor.

Ayrıca restoranın üst düzey yöneticilerinden biri olan şef Luke Selby’nin de görevinden ayrıldığı resmen doğrulandı.