2026’da restoranları bekleyen 5 büyük risk!

ABD Ulusal Restoran Birliği verilerine göre 2019–2025 arasında gıda ve işçilik maliyetleri yüzde 35 arttı. Zaten daralan kâr marjlarıyla mücadele eden restoran işletmecileri, çoğu zaman fark edilmeyen sigorta yükümlülükleriyle de karşı karşıya. 2026’da asıl risk, yükselen maliyetlerle değil; ihmal edilen küçük sorunların büyük tazminat davalarına dönüşmesiyle ortaya çıkabilir.

Ertelenen bakım ve ekipman arızaları

Sigorta sağlayıcısı ERGO NEXT’e göre, ekipman arızalarına bağlı iş kesintisi talepleri hem sıklık hem maliyet açısından artıyor. 2024 ile 2025 arasında ortalama ekipman hasar maliyeti iki katına çıktı.

Birçok işletme artan maliyetler nedeniyle soğutma sistemleri, pişirme ekipmanları ve elektrik altyapısındaki bakımları erteliyor. Tedarik zinciri sorunları ve teknik servis bekleme süreleri de kapanma süresini uzatıyor.

Kayma-düşme davaları

Kış aylarında kayma-düşme vakaları yaz aylarına göre yaklaşık yüzde 25 artıyor. Artan sağlık giderleri ve dava finansman sistemleri nedeniyle tazminatlar da yükseliyor.

Florida’da bir müşterinin Burger King banyosunda kayarak yaralanması sonucu 8 milyon dolar tazminat kazanması, riskin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ kaynaklı hukuki riskler

Küçük restoranlar artık pazarlama metinleri ve menü açıklamaları için yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Ancak içeriklerin kontrol edilmemesi; telif ihlali, yanlış beyan ve hatta alerjen hataları nedeniyle büyük davalara yol açabilir.

Özellikle menüde bir alerjen bilgisinin eksik yazılması ciddi sağlık ve tazminat riskine neden olabilir.

Kendi kurye modeli yeni riskler getiriyor

Toast’un araştırmasına göre müşteriler ayda ortalama 3–5 kez paket servis siparişi veriyor. Komisyon maliyetlerinden kaçınmak isteyen bazı restoranlar kendi kuryelerini kullanıyor.

Ancak çalışanların kişisel araçlarıyla teslimat yapması, yani işletmenin kazalardan sorumlu tutulması riskini doğuruyor.

Ayrıca GPS takibi ve kimlik doğrulama sistemleri olmadan dolandırıcılık riski artıyor.

Siber saldırılar ve AI destekli dolandırıcılık

Restoranların POS sistemleri ve muhasebe e-postaları artık siber saldırıların hedefinde. Fidye yazılımı veya sistem kesintileri ciddi gelir kayıplarına yol açabiliyor.

Ayrıca AI destekli oltalama (phishing) e-postaları ve sahte faturalar giderek daha zor tespit ediliyor.