Burger zinciri 35 yıllık şubesini kapattı, halk yasa boğuldu

ABD’nin Teksas eyaletinde restoranlar yalnızca yemek yenen mekânlar değil, aynı zamanda yerel kimliğin ve topluluk hafızasının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle uzun yıllardır faaliyet gösteren işletmelerin kapanması, özellikle Teksas’ta, toplumda güçlü bir duygusal etki yaratıyor. 1985’ten bu yana hizmet veren Becks Prime’ın Wilcrest şubesini kapatma kararı da bu etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yerel halkın favorisi

Mesquite odun kömürü ateşinde pişirilen köfteleri, sipariş üzerine hazırlanan burgerleri ve taze yumurtalı ekmekleriyle tanınan Becks Prime, 1985’te Houston Kirby Drive’daki ilk şubesiyle kapılarını açtı. Kısa sürede yerel halkın favorisi hâline gelen marka, Houston genelinde büyüyerek yıllar içinde Dallas’a kadar uzandı.

Müşterilere teşekkür etti

Becks Prime, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Wilcrest bölgesindeki 11000 Westheimer Road adresinde bulunan restoranını yarın itibarıyla kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Şirket, bu şubenin 35 yıl boyunca mahalle yaşamının bir parçası olduğunu vurguladı ve müşterilere teşekkür etti.

9 şube hizmet vermeye devam edecek

Wilcrest şubesinin kapanmasına rağmen Becks Prime tamamen piyasadan çekilmiyor. Marka, Houston bölgesinde sekiz, Dallas’ta ise bir şube olmak üzere toplam dokuz noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Şirket, Wilcrest şubesinin neden kapatıldığına dair net bir gerekçe paylaşmadı. Ancak ticari gayrimenkul platformu LoopNet’e göre söz konusu mülk Temmuz 2025’ten bu yana satışta bulunuyordu. Bu durum, kira veya mülk koşullarının kararda etkili olabileceğine işaret ediyor.

Tüm çalışanlara yeni iş teklifi

Kapanma haberi sosyal medyada yoğun duygusal tepkilerle karşılandı. Pek çok müşteri, bu şubenin aile anılarıyla özdeşleştiğini ifade ederken, markaya olan sadakatlerini diğer şubelere gitmeye devam ederek sürdüreceklerini belirtti. Şirket, kapanmadan etkilenen tüm çalışanlara diğer Becks Prime şubelerinde iş teklif edildiğini açıkladı.

Artan gıda ve işçilik maliyetleri

Becks Prime’ın kararı, ABD genelinde restoran sektörünün yaşadığı daha geniş çaplı sorunların bir parçası olarak görülüyor. Yükselen gıda ve işçilik maliyetleri, enflasyon ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim, son yıllarda binlerce restoranın kapanmasına yol açtı. Artan maliyetler karşısında menü fiyatlarının yükselmesi ise müşteri trafiğinde düşüşe neden oluyor.