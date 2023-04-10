Bugün iftarda ne pişirsem? İftar menüsü: Antakya Yoğurt Çorbası
Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...
Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi
Antakya Yoğurt Çorbası
Malzemeler:
- 1 çay bardağı Antakya Tuzlu Yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 7 su bardağı su
- 1 çay bardağı Osmancık Pirinç
- Tuz
- Kırmızı pul biber
- Beyaz toz biber
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 diş ince kıyılmış Sarımsak
Hazırlanışı:
- Pirinçleri soğuk suda yıkayıp, süzün. Tencereye suyu koyun, pirinçleri ekleyin tuz ile ve 15 dakika pişirin.
- Bir kasede yoğurdu, unu ve yumurta sarısını çırpın. Pirinç suyundan 3 çorba kaşığı alıp karışıma ekleyin.
- Pirinçler yumuşamışsa beyaz toz biberi ve pul biberi ilave edin, ardından yoğurtlu unlu karışımı hızlıca döküp karıştırın.
- Ayrı bir sos kabında tereyağını eritin, içinde toz naneyi ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip ocaktan alın.
- Naneli tereyağını çorbaya ekleyip servis edin.