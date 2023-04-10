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Bugün iftarda ne pişirsem? İftar menüsü: Antakya Yoğurt Çorbası

Ramazan ayı başladı. Şimdiden "bugün iftara ne pişirsem?" diye soranlar için iftar menüsü tarifi...

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Şef Çiğdem ALAGÖK
ile günün tarifi

Antakya Yoğurt Çorbası

Malzemeler:

- 1 çay bardağı Antakya Tuzlu Yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 7 su bardağı su

- 1 çay bardağı Osmancık Pirinç

- Tuz

- Kırmızı pul biber

- Beyaz toz biber

Sosu için;

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 diş ince kıyılmış Sarımsak

Hazırlanışı:

- Pirinçleri soğuk suda yıkayıp, süzün. Tencereye suyu koyun, pirinçleri ekleyin tuz ile ve 15 dakika pişirin.


- Bir kasede yoğurdu, unu ve yumurta sarısını çırpın. Pirinç suyundan 3 çorba kaşığı alıp karışıma ekleyin.


- Pirinçler yumuşamışsa beyaz toz biberi ve pul biberi ilave edin, ardından yoğurtlu unlu karışımı hızlıca döküp karıştırın.


- Ayrı bir sos kabında tereyağını eritin, içinde toz naneyi ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip ocaktan alın.


- Naneli tereyağını çorbaya ekleyip servis edin.