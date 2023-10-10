Daniel Fırtınası, ‘komşu’nun feta peynirini vurdu

Emre ERGÜL

Feta…Yunanca “beyaz peynir” anlamına geliyor. Feta peyniri de Yunanistan’a özel, bizim Ezine peynirine çok benzeyen bir peynir türü. Tuzlu ve keskin bir yapıya sahip olan feta peyniri, yüzde 70 koyun, yüzde 30 keçi sütünden yapılıyor. Yunanistan’da yılda 140 bin ton feta peyniri üretiliyor ki, bunun yüzde 65’i ihraç ediliyor.

Ancak bu yıl ülkedeki feta peyniri pazarı zora girecek gibi görünüyor. Nedeni de tarihin en ölümcül tropik kasırga benzeri Akdeniz fırtınası olan Daniel Fırtınası… Libya’da 5 bin 200 civarında insanın ölümüne neden olan Daniel Fırtınası, Yunanistan’da da, Selanik ile Atina arasında yer alan Tesalya bölgesini vurdu. Tesalya, 16 kişinin öldüğü ülkenin feta peyniri pazarının atar damarı…

Ülkede üretilen fetanın yüzde 40’ını sağlayan bölgedeki yağışlarda tam 80 bin koyun ve keçi telef oldu. İngiliz Financial Times gazetesi, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu ekonomik zararın araştırıldığına dikkat çekerken şu veri ve açıklamalara yer verdi.

-Yunan çiftçilere göre, neredeyse son yüzyılda ülkeyi vuran en kötü fırtına olan Daniel Fırtınası, onları milyonlarca euroluk zarara uğratacak.

- 7 Eylül'de sadece 12 saat içinde dönüm başına 700 tondan fazla yağmur düştü ki, bu Atina'da bir yılda düşen miktarın neredeyse iki katı.

-Yunan Süt Endüstrisi Birliği Başkanı Christos Apostolopoulos, "En büyük darbe, bölgedeki birçok yetiştiricinin selden sonra mesleklerine geri dönmek istemediklerini söylemesi oldu. Üreticiler yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacak, çünkü süt üretimleri azalacak. Beyaz peynir üreticileri ihracat pazarlarına odaklanacak. Ürünlerini nereye göndereceklerini seçmek zorunda kalacaklar" dedi.

-Bölgenin tarım danışmanı Yannis Karastergios da “Herkes selin maliyetini konuşuyor. Birkaç ay içinde özellikle küçük işletmelerin çökmesine yol açacak zincirleme reaksiyonlar yaşanacak” dedi.

-Telef olan hayvanların dışında birçok depo onarılamayacak hale geldi; çiftçiler tonlarca yem kaybetti. Yunanistan'ın en büyük beyaz peynir fabrikası, kuzeybatı Tesalya'daki Hellenic Dairies...

Fabrikanın su ve çamurla kaplanması nedeniyle tesis iki hafta kapalı kaldı. Tahmini hasar 25 milyon euro… Şirket müdürü Stelios Sarantis, FT’ye verdiği röportajda kendisi gibi büyük işletmelerin kayıpların bir kısmına katlanmak zorunda kalacağını kabul etti: "Her yıl hayvan yetiştiricilerine fon sağlıyoruz" dedi.

Bu sefer vereceğimiz miktar daha büyük olacak, başka seçeneğimiz yok.” Beyaz peynir fiyatları, ülkede enflasyon nedeniyle son iki yılda zaten yüzde 40 civarında artmış ve iç talepte yüzde 10'luk bir düşüş yaşanmıştı. Bizios Süt Endüstrisi'nden Nikolaos Bizios da yem maliyetlerinin artmasının peynir fiyatlarını daha da artabileceğine işaret etti: “Tarımlar ve hayvan yemi bulunan fabrikalar sular altında kaldığı için bu çözülmesi gereken zor bir denklem.”