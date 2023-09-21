Eksun Gıda, yılı 130 bin ton un ihracatıyla kapatacak

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Bu yıl 60’ıncı yılını geride bırakan Sinangil markasının yanı sıra Sinangil Gluten Yok markasıyla 200’den fazla ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, üretim ve ihracatta hedefini yükseltti. Şirket, yıl sonunda un ihracatını 130 bin tona çıkarmayı planlıyor.

Türkiye perakende un pazarında önde gelen şirket olduklarını ve dünyaya un ihrcatı gerçekleştiren öncü şirketler arasında yer aldıklarını ifade eden Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, “Tekirdağ ve Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik iki ayrı tesiste üretim yapıyoruz.

Yılın ilk yarısında 2,4 milyar TL’nin üzerinde satış yaptık. Yine Tekirdağ fabrikamızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ArGe merkezimizde ihtiyaca göre un anlayışını ve sosyal sorumluluğu gözeterek, bu yıl 3 yeni projeyi daha devreye aldık. Nitelikli un üretiminde yeni çalışmalar hayata geçirdik’’ dedi.

İlk altı aylık ciro artışı % 48

Türkiye’nin yıllık ortalama 20 milyon ton buğday ürettiğini ve üretimin iç pazar talebini karşılandığını ifade eden Yıldız, ihracatın ise ortalama 3 milyon ton olduğunu söyledi.

Şirket olarak küresel dinamiklerin seyrini gözlemleyip, proaktif sürdürülebilir vizyonları, Ar-Ge güçleri ve güçlü finansal sermayeleriyle ihracat pazarlarındaki paylarını artırmaya devam ettiklerini bildiren Yıldız, “Bu yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artışla, un ihracatımız 52 bin tona ulaştı. İlk altı ayında yüzde 48’lik artışla 224,7 milyon TL’lik net kâr yaptık.

Yıl sonunda ihracat hedefimiz ise 130 bin tona çıkarmak. İhracat yaptığımız 30’dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere’yi de dahil ettik. Özellikle Doğu Afrika, Uzakdoğu, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Tahıl Koridoru’nun tekrar açılacağına inanıyoruz’’

Bahar aylarında yüksek yağışların etkisiyle bu yıl buğday rekoltesinde artış yaşandığını belirten Yıldız, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Rekolte Tahmin Raporu’na göre buğdayda 21,5 milyon ton rekolte beklendiğini ifade etti. Yıldız, rekolta geçen yıl ile karşılaştırıldığında söz konusu rakamın yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geldiğini söyledi.

Global pazarı da değerlendiren Yıldız, Türkiye’nin liderliğinde Tahıl koridoru’nun 3 kez açıldığını belirterek, “Şu anda koridorun devamına ara verildi ama çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla tekrar açılacağına inanıyoruz’’ şeklinde konuştu. Bünyesinde mavi ve beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 500 çalışanı istihdam eden Eksun Gıda, Tekirdağ ve Konya fabrikalarında yeni nesil teknolojiler kullanıyor. Şirket, glütensiz un ve unlu mamüller olmak üzere farklı tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak sosyal fayda anlayışıyla ürünler geliştiriliyor.

12 adet 90 tonluk silo yatırımı yapıyor

Yılın ilk çeyreğinde tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arz ile Eksun Gıda’nın paylarının yüzde 28,63’ünün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını hatırlatan Sabri Yıldız, “Yatırım vizyonumuz ‘Sürdürülebilir bakış açısıyla’ üretim gerçekleştirmek. Konya fabrikamızda yapılması planlanan, 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için tedarikçilerle anlaşmalar imzaladık. Un depolama kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir kalite anlayışını desteklemeyi hedefliyoruz.

Tekirdağ ile birlikte Konya’da kurulu un üretim tesislerimizde elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmalarımız da başladı. Sıfır atıkla üretim kapsamında da Ar-Ge merkezimizle birlikte organik atıkların, yem dışında gübre ve ambalaj gibi alanlarda kullanılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmaları da yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.