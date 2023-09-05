Endel, ekşi mayalı ekmekle gıda sektörüne girdi

Tülay TAŞKIN

Eskişehir’de 1927 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü markası Kılıçoğlu Kiremit’i de bünyesinde barındıran Endel Şirketler Grubu, ana üretim konusu olan beyaz eşya yan sanayiyi kapsayan Endüstriyel Ürünler Grubu ile kiremit üretimi yaptığı Yapı Malzemeleri Grubu’na yeni bir sektörü daha ekledi. Endel Şirketler Grubu, “Demirali Ekmek” markasıyla ekşi mayalı ekmek üretimi yapan fabrikasını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete aldı.

Baba mesleğine dönüş

Eskişehir’in ilk fabrikasyon olarak üretilen ekşi mayalı ekmeği olan Demirali markasının aslında uzun yıllara dayanan bir hayalin gerçekleşmesi olarak niteleyen markanın yaratıcısı Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, hayalini kurduğu ve 2020 yılında tasarımını kendisinin yaptığı fabrikayı baba mesleğine dönüş olarak nitelendirdi.

Özaydemir, ekmek üretimi konusunda yaptığı yatırım sürecini şöyle anlattı: “Cumhuriyetin ilk yıllarında babam Demirali Özaydemir tarafından kurulmuş olan Demirali fırını, yaklaşık otuz yıl boyunca Eskişehir’de damaklarda güzel tatlar bıraktı. Benim de çocukluğum bu fırında geçti. Ekmeğin mayalanmasında bizzat çalıştım. Abilerimle birlikte hem hamurkarlık hem de kürekçilik yaptık.

Babamın yaptığı o ekmekler, benim için Eskişehir’in hatta belki de tüm memleketin en güzel kokan, en lezzetli ve en özenli ekmekleri olmuştur. O günlerden bu günlere içimdeki ekmek üretme aşkı, hiç sönmeyen bir ateştir. 2020 yılının beraberinde getirdiği pandemi sürecinde hepimiz evlerimize kapandığımızda, bu fikri hayata geçirmeye karar verdim ve evimde kurduğum çalışma ofisinde tüm fabrikanın tasarımını yaptım. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu köklü hayali gerçekleştirmenin, aynı zamanda babamın adını daima yaşatacak olmanın sevinci ve gururuyla, Demirali Ekmek Fabrikası’nı faaliyete geçirdim.”

İlk üretimler deprem bölgesine

Uzun süre deneme üretimleri yaptıklarını ve 6 Şubat depreminden sonra da bölge için üretim yaparak deprem bölgesine her gün tırlarla ekmek sevkiyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Savaş Özaydemir, ekşi mayalı ekmeğin nitelikleri ve üretme sürçleri hakkında da bilgi verdi.

Özaydemir, “Demirali gerçek ekşi mayalı ekmekleri, son teknolojiyle donatılmış tam otomatik maya tesislerinde üretilmekte, Siyez buğday ekşisinden (Levilactobacillus brevis) elde edilen eşsiz maya kültürü içermektedir. Ekşi Maya bakteri esaslıdır bu da ekmeğin bayatlamasını geciktirirken, küf oluşmasını önler. Demirali ekmek eşsiz aromalı ve bol mayası sayesinde kendine has bir lezzete sahiptir. Fabrikada hijyenik koşullarda, el değmeden üretilen ve ambalajlanan tam buğday unu ilaveli ekmekler, uzun süreli fermantasyon ile özenle mayalandırılıp, taş tabanlı fırınlarda pişirilmektedir” diye konuştu.

Eskişehir’in seçkin marketlerinde, farklı tat ve ekmek lezzetini uygun fiyatlarla sunduklarını söyleyen Özaydemir, “Demirali ekmekleri saflığıyla ve özel mayasıyla bizlere Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne gelen gizli bir tarifin benzersiz lezzetlerini yaşatacak. Çok yakında farklı ekşi maya lezzetlerini de sofralara sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Tam otomatik tesis 100 milyon liraya mal oldu

Ekmek fabrikası yatırımının 100 milyon liraya mal olduğunu, 10 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 70 bin adet üretim kapasitesine sahip bulunduğunu aktaran Özaydemir, ekmeğin el değmeden hazırlanıp, pişirilerek paketlendiğini açıkladı. Ekmeğin mayasını kendisinin formüle ettiğini ve maya makinesi tasarlayarak mayayı çoğalttığını, soğutma, ısıtma ve pişirme süreçlerini tam otomasyonlu hale getirdiğini söyleyen Özaydemir, “Modern üretim tesisinde, gelenekseli teknolojiyle yoğurarak yarattığımız fark ile eşsiz lezzete sahip Demirali ekmeklerini önce Eskişehir halkına sunduk, sonrasında tüm bölgeye oluşturduğumuz dağıtım ağıyla ulaştırmayı hedefliyoruz. İleriki zamanlarda domates, zeytin, ceviz gibi yiyeceklerle çeşitlendireceğiz” dedi.