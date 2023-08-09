Fındık alım fiyatlarına tepki de var destek de

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: “Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın, ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisini yeniden görevlendirdik.

Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir; Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Yeni fındık hasat sezonuyla ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“TMO uygun olanı yerine getirmiştir”

Alım fiyatlarının açıklanmasının ardından fiyata ilişkin değerlendirmeler de gelmeye başladı. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eliyle fındık piyasasında istikrarı sağlamak için yine gereğini yerine getirdiğini belirtti. Ergan açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladığı fındık alım fiyatlarının, piyasa şartlarına göre uygun olduğunu vurguladı.

Fındığın para kazandırdığına işaret eden Ergan, “Üreticilerimiz verim ve kaliteyi yükselterek daha çok kazanabilecekler. Daha çok ve kaliteli üretim yaparsak hem üretici hem de ülkemiz kazanacaktır” ifadesini kullandı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise fındık alım fiyatına ilişkin iktidarı uyardıklarını belirterek, “Yeniden fiyat ayarlaması yapın, bu rakamı 100 liranın altına düşürmeyin" dedi.

Fındık alım fiyatının çok büyük bir hayal kırıklığı yarattığını savunan Torun, “Bu fiyat, fındığın ancak maliyetini karşılar. Bu üretici ne yiyecek, ne içecek? Burada yapmak istediğiniz üreticinin alın terini çalmak mı, yabancı firmalara peşkeş çekmek mi? Fındığın maliyeti 75- 80 lirayken sizin bu açıklamanız fındık üreticisini yok saymaktır, yabancı kartellere çalışmaktır” ifadelerini kullandı.