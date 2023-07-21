Fındıkta rekolte düşüyor, fiyat talebi artıyor

Nesrin KOÇASLAN

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez fındıkta henüz rekolte tespiti yapılmadığını belirterek, geçen yıla göre bir rekolte azalmasının olacağını söyledi. Bunun nedenleri arasında fazla yağış sebebiyle oluşan mantar ve aşırı sıcaklarla fındığın hızlı şekilde dalından dökülmesi olduğunu söyleyen Suiçmez, ayrıca bu sene üreticinin artan maliyetler nedeniyle de ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını her yılki gibi gerçekleştiremediğini belirtti.

Suiçmez, tüm bu gerekçeler nedeniyle rekolte beklentisinin bu sene 700 bin ton olduğunu ve bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu belirtti. Ancak yine de Suiçmez, alım fiyatlarının netleşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekolte tahminini açıklması gerektiğini vurguladı.

Fındık fiyatlarının rekolte tahminlerine göre yapılacağını vurgulayan Baki Remzi Suiçmez, fiyat beklentisinin 4 doların altında olmaması gerektiğini belirterek üreticinin kg başına 100 TL talebinin makul bir talep olduğunun altını çizdi.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan ise, fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlere yönelik tavsiyelerini açıkladı. İşçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 448 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "Yani bugünkü en alt taban günlük yevmiye, yemek işçiye ait olduğu takdirde 448 lira olarak belirlenmiştir. Kilo hesabıyla fındık toplayan işçilere kilo başına 3,20 lira ödenmesine karar verilmiştir. Tarım aracısı ücretleri 15 işçiye kadar günlük 492 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 505 lira olarak belirlenmiştir" dedi.