Gıda sektörü, yol haritasını çıkarıyor

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO’nun destekleriyle gıda sektörünün paydaşlarını buluşturan 9. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO’nun destekleriyle düzenlenen zirvede, “Gıdanın Geleceği İçin Dönüşüm: Sağlıklı Gezegen Sağlıklı İnsan” teması odağında; iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi gıdanın tüm bileşenlerinin geleceği ele alındı.

Sürdürülebilir gıdayı her yönden ele alarak çözüm temelli adımlar oluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, “Zirve ile dönüşüm için inovasyondan tedarik zinciri dayanıklılığına uzanan çok farklı kulvarlarda güncel bilgiler edinmeyi ve gelecek için bir yol haritası çıkarmayı amaçladık. Tüm paydaşlarımızla birlikte, bugünün ve geleceğin dünyası için geleceğin gıdalarını pozitif yönde değiştirebilmek hedefiyle işbirliği yapmak ve anahtar eylemleri belirlemek için buluştuk” dedi.

'12 milyon ekmek çöpe gidiyor'

Zirvede; iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi konu başlıklarını ele alarak gıda dünyasının nabzını tutmayı amaçladıklarını kaydeden TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “Kuraklıkla mücadele adımlarının kararlı bir şekilde atılması ve istikrarlı gıda arzının sağlanması, kritik önem taşıyor. Diğer yandan gıda israfı da büyük bir sorun. Türkiye’de günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dünyada ise üretilen gıdanın %30’u henüz rafa çıkmadan israf oluyor” dedi.