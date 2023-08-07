“İhracatta kısıtlama kararı fiyatı düşürecek"

Ticaret Bakanlığı son dönemde zeytinyağında ihracatında alınan kararlar ile tarımsal üretim, motorlu araç ticaretinde piyasa gözetimi faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Son zamanlarda küresel ısınma ve bunun neticesinde Akdeniz havzasındaki baskın kuraklıktan dolayı İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede zeytin ve zeytinyağı üretiminin büyük hasar aldığı ve küresel ölçekte zeytinyağı fiyatlarının tavan yaptığına dikkat çekildi. Bu durumda Türkiye'deki zeytinyağı ihracatçılarının da bu pazardan daha çok pay alabilmek için ihracata hız vermeye başladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Fiyatlar arttığı için fon geldi

"Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızın artışı bizi memnun etmiştir. 2022/2023 sezonu ilk 9 ayında (Kasım-temmuz dönemi) toplam zeytinyağı ihracatımız bir önceki sezonun aynı dönemine göre, miktar bazında yüzde 240 artarak 136,5 bin ton (632 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir.

Ancak son haftalara doğru hem ihracattaki büyük artış, hem de iç tüketim piyasasında stokçuluk yoluyla ve arz tedariki endişesi gerekçesiyle zeytinyağı fiyatlarının hızla artmaya başladığını gözlemleyen bakanlığımız, bir Akdeniz ülkesi olan Türkiyemizde halkımızın zeytinyağını tüm dünyadaki gibi çok yüksek fiyatlardan tüketmemesi amacıyla 19 Temmuz 2023 tarihinde litrede 20 cent fon kesintisi uygulaması getirmek zorunda kalmıştı."

İhracatçı, üretici ve tüketici kesimlerle yapılan istişareler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon çerçevesinde, 31 Temmuz'da, yeni hasat dönemi başlayıncaya kadar, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına kayıt verme işleminin durdurulduğu hatırlatılarak, "Kutulu ambalajlı katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatımızda kısıtlama yoktur. Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız. Ancak iç tüketimde vatandaşımızın yüksek fiyatla mağdur edilmesine de göz yummayız.

Nitekim varilli ve dökme zeytinyağının ihracatını kısıtlama kararımız, kısa sürede iç piyasadaki yükselmiş fiyatları geriye çekecektir. Kararla zeytinyağında iç tüketimde fiyatın düşürülerek vatandaşımızı korumayı ve ihracatçımızı kutulu ambalajlı olarak katma değeri yüksek fiyatlı zeytinyağı ihracatına yöneltmeyi amaçlıyoruz. Bu karar, yeni hasat dönemine kadar ve sadece dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına kayıt vermeme uygulamasıdır. Kutulu ambalajlı ihracatta kısıtlama yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Araç stokçuluğunda ihbarlar takip ediliyor

Ankara'da ve İstanbul'da araç stokçuluğu yapıldığına dair bazı ihbarların Bakanlığa geldiği ve takip edildiği bildirilerek, bu konuda kanunların Ticaret Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde en üst limitte cezalar uygulandığı ifade edildi. Öte yandan, yaz mevsiminde turizm yoğunluğunun artışından dolayı turistik bölgelerde fahiş fiyat uygulayan bazı işletmelerin olduğu belirtilerek, ayrıca müşteriler arasında ayrımcılık yapan işletmelerle ilgili şikayetler geldiği bildirildi.