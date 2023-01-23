İstanbul’da ekmeğe zam şubatta görüşülecek

Sektörün geçen yıl maliyet artışlarıyla sıkıntı yaşadığını söyleyen Çetin, elektrik, su, doğal gaz, akaryakıt ve işçilik gibi üretim maliyetini etkileyen zamların ekmek fiyatına yansımadığını dile getirerek, İstanbul'da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, aynı ekmeğin maliyetinin ise tüm giderler dahil 4,5 ile 4,80 lira arasında olduğunu kaydetti.

Çetin, kentte günde yaklaşık 20 milyon ekmek üretildiğine dikkat çekerek, esnafın yarısının maliyetleri karşılayamadığını, birçok fırında ayakta kalabilmek için alternatif ürünler satıldığını ifade etti. Esnafın zam talebinin bulunduğunu dile getiren Çetin, "Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık" diye konuştu. Şu anda gözlem yaptıklarını ve bugün itibarıyla bir fiyat artışının söz konusu olmadığının altını çizen Çetin, "Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için 'şu gün, şu zaman' desem çok doğru olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız. Bizim de tabii ki giderlerimiz var. İnşallah ortak bir noktada buluşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı mutlu eden bir kararı ortaya çıkartırız" ifadesini kullandı.

Çetin, "Esnaf, fırıncı zor durumda kalmasa hiçbir şekilde zam talep etmez. Zorda kaldığı ve zorlandığı için sürekli fiyat artışı talep ediyor. Fırıncının burada günah keçisi olması çok doğru değil" diye konuştu.