Kakao fiyatları zirve tazeledi

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisi, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişeler, üretim beklentileri ile iklimsel ve hava durumuyla ilgili faktörler, geçen hafta emtia piyasasında öne çıkan unsurlar oldu.

Geçen hafta değerli metallerde karışık bir seyir görüldü. Altında fiyatlar yüzde 0.6, paladyumda yüzde 0.3 kayıpla, gümüşte fiyatlar yüzde 0.4, platinde ise yüzde 2.9 kazançla haftayı tamamladı.

Enerji emtialarında da karışık bir seyir öne çıktı. Brent petrol fiyatları yüzde 4.2 değer kaybıyla, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz fiyatları ise yüzde 11.1 kazançla haftayı tamamladı. Değişen hava tahminleri doğalgazdaki hareketin arkasındaki temel faktör olmaya devam etti. Tarım emtiasında da karışık bir seyir vardı.

Buğdayda fiyatlar haftayı yüzde 0.4, mısırda yüzde 0.6 kayıpla, soya fasulyesinde yüzde 2.6 yükselişle, pirinçte ise yatay seyirle tamamladı. Intercontinental Exchange'de işlem gören pamukta fiyatlar yüzde 5.6 azalırken, kahvede yüzde 6.2, şekerde yüzde 1.6, ton başına 3 bin 906 doları gören kakaoda ise yüzde 1.3 yükselişle tamamladı. Kahvede de arz endişeleri öne çıktı.

Vietnam Gümrük Bakanlığı, 28 Ekim'de Vietnam'ın kahve ihracatının bu yılın 9 ayında yüzde 9.5 düşüşle gerilediğini bildirdi. Ayrıca Vietnam'ın bu yılki kahve hasadının yüzde 7'den fazla düşmesi bekleniyor. Şeker piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 2.12 milyon ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.

Küresel şeker üretiminin, 174.8 milyon tona ulaşmasının beklendiği belirtildi. Hindistan'ın şeker üretimi beklentileri de düşüş gösterdi. Tayland’da kuraklık nedeniyle şeker arzına yönelik endişeler ön plana çıktı. Kakao piyasası ise Fildişi Sahili ve Gana'daki düşük üretim nedeniyle 2023/24 sezonunda küresel açık beklentisinden destek almaya devam etti.