Karkas et fiyatı 10 günde 35 lira düştü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kırmızı et fiyatlarında görülen yükseliş, yerini düşüşe bıraktı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) yurt dışından canlı ve karkas et ithalatını artırmasıyla fiyatların düşme eğilimine girdiğini belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, önümüzdeki dönemde düşüşün devam edeceğini ve fiyatların daha da gerileyeceğini ifade etti.

Tüfekci, "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş gösterdi. Bu hafta da 20 lira geriledi ve düşüş devam etti. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. İstanbul’da karkas etin kilosu 415 liraya kadar yükselmişti. Türkiye genelinde karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 ile 380 liraya geriledi. Perakende satışlarda kasaplar da fiyatları 35 ile 50 lira arasında düşürdü" dedi.

ESK'nin yurt dışından yaptığı alımlarla kırmızı et fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Tüfekci, "ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Geçen hafta düşüş başladı. devam edecektir. Öte yandan ESK, kurbanlık kesimi yapan vakıflara, et ve yemek işletmelerine de hayvan tedarik ediyor. Bu da piyasayı bir nebze rahatlattı’’ diye konuştu.

Et fiyatlarında düşüşün sebeplerinden ilkinin piyasada işlerin azalması olduğuna dikkat çeken Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, ikinci sebebinin ise son dönemde ESK’nın hem canlı hayvan hem besicilik hayvan hem de kesilmiş karkas et ithalatında biraz daha ağırlık vermesinin olduğunu vurguladı. İç pazara et ithalatının hızlandığını ifade eden Yücesan, ‘’İki üç aydan beri bekleyen canlı hayvanlar, bu dönemde içeriye girdi.

Diğer yandan sipariş veren besiciden paralarını peşin istenmesi nedeniyle üretici de elinde sermaye olmayınca mevcut ahırda bekleyen hayvanını kesime gönderdi. Ellerindeki hayvanı satması da biraz etkili oldu. Talebin azalması ve piyasada arzın artmasıyla fiyatları pazarda düşürdü. Maliyet düştüğü için fiyat düşmedi, sadece arz talep dengesizliğinden dolayı geriledi. Karkas et fiyatları şu an 380 liradan 350 lira bandına düşütü’’ diye konuştu.

"Olması gereken rakamlara indi"

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, son günlerde fiyatlarda bir düşüşün yaşandığını belirterek, vatandaşların bu lüzumsuz yere yükselişleri maalesef olumlu karşılamadığını ve talebi kısmasıyla fiyatların düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

Satış olmayınca kesim yapılmadığını, öbür taraftan da devletin canlı ve kesilmiş hayvan ithalatını devam ettiğini kaydeden Yalçındağ, ‘’Böyle olunca kırmızı et fiyatı olması gereken rakamlara indi. Burada kesim fiyatı 10 lira artıyorsa kesimden sonra satın alacağı besilik dananın fiyatı 5.000 lira artıyor.

Bu durum kısır bir döngünün içerisine girdi. Zarar güren kasap esnafı, esnaftan sonra et alamayan tüketici ve tüketiciden sonra ise hayvanını satamadığı için üretici zarar ediyor. Bugün Ankara’da karkas etin kilogram fiyatı 380 liraya kadar çıktı. Ama bugün 330’lu rakamlara indi. Aradaki farkı müşterimize yansıttık. Ankara’da semtine ve kalitesine göre kıymanın fiyatı 530-550 lira arasında değişiyor’’ açıklamasında bulundu.