Kazakistan’da ilk muz üretimi Türk şirketten

Rusya’dan Pakistan’a, Romanya’dan Etiyopya’ya, ABD’den Arjantin’e kadar birçok ülkede arazi alan Türk şirketleri, bu coğrafyalarda tarım yatırımları yapıyor, seralar kuruyor, buna bağlı üretim tesisleri inşa ediyor. Afrika gibi zor coğrafyalarda yapılan bu yatırımlar son dönemde Orta Asya’ya kaymış durumda.

2 hafta önce bununla ilgili bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Kazakistan Tarım Bakanlığı ile görüşme yapan Alarko Holding bir mutabakat anlaşması imzalamıştı. O anlaşmada Alarko Holding’in yatırımları, 500 hektarlık sera kompleksleri inşa etme üzerine olacak. 5 yıl için planlanan yatırım ise 650 milyon dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 18 milyar liralık bu dev yatırım ülkenin tarım endüstrisine yapılmış en önemli projelerden biri olacak.

Hedeflenen üretim bin ton

Kazakistan son dönemde tarım konusunda yaptığı açılımını Türk şirketleriyle büyütmeye devam ediyor. Bu Türk şirketlerden biri de Gen Grup. Türk şirketi, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde muz yetiştirmeye başladı. Bu proje, Kazakistan’da yapılan endüstriyel ölçekteki ilk muz üretimi olacak. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketi bu üretimi inşa ettiği 5,3 hektarlık bir sera kompleksinde gerçekleştirecek. Seranın yakın zamanda 5 hektar daha genişletilmesi planlanıyor.

Her iki yatırımla birlikte yılda yaklaşık bin ton muz üretilecek. Muzdaki ilk hasat ise 8 ay içerisinde toplanacak. Ayrıca seralarda domates ve çilek de yetiştirilecek. Türk şirketlerinin zorlu coğrafyalarda yaptığı tarım yatırımları büyük firmaların adımıyla daha da genişleyecek. Özellikle üretimi zor ürünlerde gösterdiği başarılar, diğer firmalara da örnek olacak.