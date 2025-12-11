Portekiz’de private label ürünler zirvede

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) verilerine göre Portekiz'de özel markalı ürünlerin gıda perakendesindeki payı 2011’de yüzde 31,5 seviyesindeydi. 2024 itibarıyla bu oran yüzde 47’ye ulaşırken, satış değeri 3,46 milyar Euro'dan 8,6 milyar Euro'ya çıktı. Böylece özel markalı ürünlerin satış değeri 14 yılda yüzde 148’i aşan artış kaydetti. Aynı dönemde toplam gıda perakende satışları ise yüzde 67,7 büyüdü.

Büyük mağazalar lokomotif oldu

Bu eğilim özellikle 2 bin metrekarenin üzerinde gıda satış alanına sahip büyük süpermarket ve hipermarketlerde belirginleşti. 2024’te bu kapsamdaki mağaza sayısı 1842’ye ulaştı. Söz konusu mağazalar 18,4 milyar Euro ciro elde ederek yıllık yüzde 4,8 büyüme sağladı. Gıda satış alanı toplamda 2,3 milyon metrekareye çıkarken, mağaza başına ortalama alan 1258 metrekare oldu.

Pirinç, makarna ve tahıllar

Gıda, içecek ve tütün ürünleri toplam gıda perakende satışlarının yüzde 77,1’ini oluşturdu. En yüksek gelir sağlayan alt kategoriler arasında pirinç, makarna ve tahıllar, et ve et ürünleri ile meyve-sebze yer aldı.

Tüketici tercihleri değişiyor

INE, özel markaların yükselişini daha iyi fiyat-performans algısı, kalite artışı ve ekonomik baskılarla ilişkilendiriyor. Uzmanlara göre bu trend, tüketici alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor.