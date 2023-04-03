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RK’dan zincir marketlere: 2 şube arasında mesafe olmalı

Rekabet Kurumu, zincir market açılışları için mesafe uyarısında bulunarak, "belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceğinin değerlendirildiğini" bildirdi.

Haber Merkezi
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Kurum tarafından hazır­lanan "Türkiye Hızlı Tü­ketim Malları Peraken­deciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu"nda, sektörde alıcı gücü­nün kötüye kullanılmasının en­gellenmesi amacıyla bazı düzen­lemelerin hayata geçirilmesi ge­rektiği belirtildi.Bu çerçevede "Perakende Ticaretinin Düzen­lenmesi Hakkında Kanunda De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı"nda yer alması ge­reken hükümlere ilişkin bazı öne­riler şöyle sıralandı:

"Kanun taslağında haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak, bo­zulabilir tarımsal ürünler ve gı­da ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadelerinin, diğer ta­rımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 60 günü aşan ödeme vadelerinin, bozulabilir gıdalar­da kısa sürede yapılan iptal bil­dirimlerinin, alıcının tek taraflı sözleşme değişikliklerinin, kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferinin yasaklanması gerek­tiği düşünülmektedir.

Aynı dü­zenleme kapsamında, satılmayan ürünlerin iadesinin, listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesinin, promosyon, pazar­lama ve reklam için tedarikçinin ödeme yapmasının yasaklanma­sına veya bu hususlarda peraken­decilerce ücret talep edilebilme­sinin ancak taraflar arasında bu yönde bir sözleşme bulunması durumunda söz konusu olabile­ceğine yönelik düzenleme yapıl­masına ihtiyaç vardır."

Raporda, zincir mağazaların mesafe şartına ilişkin ise şun­lar kaydedildi: "Mağaza açılışla­rına yönelik olarak, belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekono­mik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şu­be açmalarının yasaklanabilece­ği ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işle­mi yapmasının engellenebileceği değerlendirilmektedir. Nitekim belli bölgelerde birbirlerine çok yakın mesafelerde aynı gruba ait zincir mağazalar görülebilmek­te, bu durum o bölgeye yeni bir perakendecinin girişini önleyici sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin düzenle­menin pazarda rekabetçi anlam­da olumlu etkiler doğuracağı gö­rüşü taşınmaktadır."

İndirimli olacağının duyurul­duğu (geleneksel medya, sosyal medya veya sair duyuru ve rek­lamlarla) süre boyunca ürünün, mağazada bulunmasının ve bu süre boyunca ürünün duyuru­lan indirimli fiyattan satılması­nın sağlanmasının gerektiği vur­gulanan raporda, "Tüketiciler şikayetlerinde çoğu zaman ben­zer hususları gündeme getirmiş­ler, indirimli olacağı duyurulan ürünlerin perakendecilerde bu­lunamadığını belirtmişlerdir. Bu düzenlemenin hem tüketicinin, hem de rekabetin korunması adı­na fayda sağlayacağı değerlendi­rilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Özel ambalajlı ürün uyarısı

Raporda, tedarikçilerin tek bir zincir market için özel gramajlı ürün üretmesine yönelik yapılan anlaşmaların engellenmesi ge­rektiğinin değerlendirildiği bildi­rilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulamalar sektörde yay­gınlaşmaktadır. Bu anlaşmaların, rekabeti olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu gibi bu anlaşma­lar tüketicilerde de çeşitli yanıl­samalara yol açabilmektedir. Bir düzenleme ile yasaklanabileceği düşünülmektedir."