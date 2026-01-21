Satışları düşen süpermarket zinciri 1200 kişiyi işinden edecek

İngiltere’nin büyük süpermarket zincirlerinden Asda, yıl sonu alışveriş döneminde yaşadığı satış kaybının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma planını gündemine aldı. Şirketin giyim markası George’un lojistik ve dağıtım sürecini dış kaynak kullanımıyla yürütme kararı, depolarda çalışan yüzlerce kişiyi belirsizlikle karşı karşıya bıraktı.

Sendika temsilcilerine göre Asda, George ürünlerinin sevkiyatını ABD merkezli DHL’ye devrederek mevcut depolardaki iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Bu değişimin Lymedale, North East Clothing ve Brackmills gibi depolarda çalışanları etkilemesi bekleniyor. Asda ise söz konusu tesislerin kapanmayacağını savunsa da, içerideki istihdamın geleceği tartışma konusu.

Tek depoya taşıma planı

Plan kapsamında dağıtım faaliyetlerinin Derby’de DHL tarafından işletilecek tek bir depoda toplanması öngörülüyor. Bu durum, farklı bölgelerdeki depo çalışanlarının işlerini kaybedebileceği endişesini artırdı. GMB sendikası, bu adımı maliyet düşürme odaklı bir “tasfiye” hamlesi olarak değerlendiriyor.

Aileler etkilenecek

GMB yetkilisi Nadine Houghton, sadece Lymedale deposunda bile çocuklu 14 çiftin aynı iş yerinde çalıştığını ve tüm hane gelirinin buraya bağlı olduğunu vurguladı. Sendika, Asda’nın özel sermaye fonları tarafından satın alınmasının çalışanlar ve tedarik zinciri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

"George’u büyütmek istiyoruz"

Asda tedarik zinciri yöneticisi David Lepley, planın George.com’un büyümesini destekleyeceğini ve hedeflerinin George’u satış hacmi açısından İngiltere’nin en büyük giyim perakendecisi yapmak olduğunu söyledi. Değişimin Ocak 2027’de başlayacağı, yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.