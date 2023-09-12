Şekerde El Nino endişesi

Emtia piyasası yönünü aşağı çevirirken, sert düşüşlerin görüldüğü bir haftayı geride bıraktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesi emtia piyasasını olumsuz etkiledi. Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51.8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51.7'ye inmesi de emtia piyasasındaki risk iştahını azalttı.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Değerli metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü. Haftayı altın yüzde 1.1, gümüş yüzde 5.2, platin yüzde 7 azaldı. 1.185,24 dolarla Aralık 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gören paladyum da haftayı yüzde 1.7 düşüşle tamamladı.

Geçen hafta baz metallerde de düşüş eğilimi hakimdi. Bakır yüzde 3.5, kurşun yüzde 1.4, alüminyum yüzde 2.4, nikel ve çinko yüzde 3.1 değer kaybetti. Emtia piyasasındaki düşüş eğilimine karşın, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamaları, Brent petrolün yükseliş eğilimini ikinci haftaya taşıdı. Brent petrol geçen hafta yüzde 1.6 arttı.

Tarım emtialarında ise geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday haftayı yatay tamamlarken, pirinç yüzde 3.3, soya fasulyesi yüzde 0.4 değer kaybetti. Mısır ise yüzde 0.3 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4.4, kahve yüzde 2.5 azalırken, şeker yüzde 2.3 kakao yüzde 1.4 artış kaydetti.

Şeker 0.2710 dolarla Ekim 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi, kakao da 3.697 dolarla Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şeker piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 2.12 milyon ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor. Hindistan'ın şeker üretimi beklentileri düşüş gösteriyor. El Nino etkisiyle birlikte üretimin azalacağı endişeleri var.

Dünyanın önde gelen şeker ticareti firmalarından Alvean, Hindistan mahsullerindeki kötü görünümün küresel tatlandırıcı stoklarını aşağıya çekmesi nedeniyle şekerde açık oluşmasını bekliyor. Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik artan endişeler ise kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı 2022/23 sezonunda kahvede 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.