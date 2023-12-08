Şirketler zeytinyağında ambalaj yatırımına yöneldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

İhracat yasağının şirketleri ambalajlı zeytinyağı ihracatı için yatırım yapmaya yönlendirdiğini kaydeden Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, gelen taleplerin yüzde 80’i dökme olması sebebiyle ve markalaşma sürecinin uzun olmasından dolayı çiftçinin elinde satılamayan zeytinyağı stokunun olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın dökme zeytinyağına ihracat yasağı getirmesi, şirketleri yeni yatırımlara yöneltti. İhracata kısıtlama getirilmesi şirketlerin ambalajlı zeytinyağı ihracatı için yatırım yapmaya yöneldiğini kaydeden Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, gelen taleplerin yüzde 80’i dökme olması sebebiyle ve markalaşma sürecinin uzun olmasından dolayı çiftçinin elinde satılamayan zeytinyağı stokunun olduğunu belirtti. Kürlek, söz konusu sebepten dolayı ihracat kısıtlaması kararının uygun görülen bir tarihte kaldırılmasını beklediklerini aktardı.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 60 büyüyen Köklü Zeytincilik, yılı yüzde 70 büyümeyle kapatacak. Zeytin ve zeytinyağı dışında Ar-Ge çalışmaları ile birçok ürünün üretimini yaptıklarını aktaran Mustafa Kürlek, zeytin reçeli, zeytin çiçeği kolonyası, zeytin lokumu, zeytin yaprağı çayı, zeytin sirkesi ve zeytinyağlı doğal kozmetik ürünlerin üretimini yaptıklarını bildirdi.

Ayvalık’ta bulunan fabrikalarında 10 bin metrekare alan üzerinde yılda 30 bin ton zeytinyağı sevk kapasitelerinin bulunduğunu ileten Kürlek, ‘’Günde 700 ton dökme zeytinyağı sevkiyatı yapabilme imkanına sahibiz. Aynı zamanda yılda 500 ton sofralık zeytin işlemekteyiz. Günlük 1 ile 5 litre ambalajlı zeytinyağı dolum kapasitemiz ise 120 ton olarak yer alıyor. Şu an 70 kişiyi istihdam ediyoruz’’ dedi.

Yılın ilk yarısında cirolarının 1,5 milyar TL’yi aştığını açıklayan Kürlek, iç piyasada satışlarının ise miktar bazında yüzde 34 oranında arttırdıkları bilgisini verdi. İç pazardaki satışlarının yüzde 50’sini ise online kanalları üzerinden yapıldığını aktaran Kürlek, ‘’Yurtdışına ise başta Amerika, İspanya, Japonya ve İtalya olmak üzere 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 40 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Yeni dönemde Brezilya pazarı üzerinde araştırma ve çalışmalar yapıyoruz’’ diye konuştu.

Ayvalık’ta bulunan fabrikalarında zeytinyağı dolum hattının kapasitesini artırma yatırımı yaptıklarını ve böylece 10 kişiye daha ilave istihdam sağlayacaklarını anlatan Kürlek, ‘’Önümüzdeki dönem 20 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeşil üretim tesisi olma yolunda fabrikamızın elektrik ihtiyacını güneşten karşılamak amacıyla tesisimizin çatısına GES santrali kurduk. Ayrıca, tesisimiz sıfır atık belgesine sahip bir üretim tesisi’’ ifadelerini kullandı.

Fiyatların 350 TL bandında seyretmesi bekleniyor

Türkiye’nin yıllık zeytinyağı tüketiminin kişi başı 1.8 litreden hesapladığında yaklaşık 150 bin tona denk geldiğini dile getiren Kürlek, küresel iklim krizinden dolayı yaşanan rekolte düşüşü ile İtalya ve İspanya’nın elinde daha az miktarda zeytinyağının olduğunu belirtti. Kürlek, söz konusu ülkelerin yağ sattığı Amerika başta olmak üzere, Avrupa ve Uzakdoğu pazarında Türkiye için büyüme fırsatı olduğunu düşünüyoruz.

Müşteriler sofralık zeytinlerde ise az tuzlu olan çeşitlere yöneliyorlar. Zeytinyağında ise daha sağlıklı olan soğuk sıkım zeytinyağını tercih ediliyor. Bunların başlıca sebebi daha sağlıklı olmasından kaynaklanıyor Zeytinyağı fiyatları ise önümüzdeki 2 ayda artışı beklemiyoruz. İç piyasada raf fiyatının ortalama 350 TL bandında seyretmesini bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘’Tağşişe karşı sosyal medyadan satanlardan belge talep edilsin’’

Sektörde yaşanan en büyük sorunun zeytinyağında taklit ve tağşiş olduğunu belirten Mustafa Kürlek, ‘’Özellikle sosyal medyada litresi yarı fiyatına olan zeytinyağı adı altında yağların satıldığını görmekteyiz. Şikayet edildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı ambalajın üzerindeki adres sahte olduğu için ulaşmamakta ve cezai işlem yapamıyor.

Bu sorunla alakalı çözüm önerimiz ise sosyal medya platformu üzerinden satış yapmak isteyen her firmadan gıda üretim izni vb. belgeler Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa olarak talep edilmeli. Tüketici satın aldığında, zeytinyağı yerine kanola, pamuk veya aspir yağı gibi tohum yağları almış oluyor’’ dedi.