Şırnak’taki tesisler, yer fıstığı üreticilerinin etkinliğini artırdı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Silopi ilçesinde girişimci Senan İdin ve Kamil Karatay tarafından devletten alınan teşviklerle geçen yıl fıstık eleme ve paketleme tesisleri açıldı.

İki tesiste 150 kişinin çalışması hedefleniyor Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki 2 tesis, ilk etapta 65 kişiye istihdam sağladı. Uzun vadede 2 tesiste 150 kişinin çalışması hedefleniyor. Tesislerde, geçen yıl 15 bin ton ürünün çeşitli aşamalardan sonra satışı gerçekleştirildi. Bu yıl hasat döneminde bunun 2 katına çıkarılması planlanıyor.

Senan İdin'in kurduğu tesisin Müdürü Nurettin Sevimli, ilçeye hizmet etmek ve istihdama katkı sağlamak için 100 milyon liraya mal olan tesisin hizmete açıldığını ifade etti. Yakın zamanda eksik olan makinelerin tamamlanmasıyla istihdam sayısını artıracaklarını kaydeden Sevimli, “Çiftçilerimiz kendi ilçelerinde daha tatmin edici bir fiyatta ürünlerini satabiliyor. Bu sayede daha çok vatandaşımız yer fıstığı ekebilecek” dedi. Çiftçilerden aldıkları ürünü Irak'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini aktaran Sevimli, “Türkiye'de yer fıstığı ihracatında 3’üncü sıradayız. Ürünümüzün kalitesinde de iddialıyız” diye konuştu