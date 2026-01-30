Starbucks'tan yeni konsept! Türkiye'ye de gelecek mi?

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, gıda satışlarının 2020’den bu yana iki katına çıkmasının yarattığı ivmeyi kalıcı hâle getirmek için menüsünde kapsamlı bir dönüşüme gidiyor. Şirket, kahve odaklı kimliğini korurken, günün her saatine hitap eden yiyecek ve içecek seçeneklerini artırarak mağaza trafiğini geniş zaman dilimine yaymayı amaçlıyor.

Gıda gelirleri 6 yılda yüzde 100 arttı

Starbucks’ın gıda satışları son 6 yılda yüzde 100 artış gösterdi. Bu büyüme, markayı gıda tarafında daha iddialı adımlar atmaya yöneltti. Şirket, ABD’de yeni bir fırın ürünleri serisini devreye alarak kahvaltı dışındaki saatlerde de tüketimi artırmayı hedefliyor.

Flatbread, wrap, protein topları

Yeni seride, küresel lezzetlerden ilham alan ürünler öne çıkıyor. Çilekli matcha kek (strawberry matcha loaf) gibi tatlar menüye eklenirken, gün boyu tüketilebilecek seçenekler de genişletiliyor. Düz ekmekler (flatbread), dürümler (wrap) ve protein topları gibi atıştırmalıklar, hızlı ama doyurucu alternatifler sunacak.

Premium chai seçenekleri

Starbucks, öğleden sonra müşteri trafiğini canlandırmak için matcha menüsünü yaygınlaştırmayı planlıyor. İlkbaharda, tatlılık seviyesinin ayarlanabildiği premium chai seçenekleri sunulacak. Ayrıca energy refresher içecekleri de kişiselleştirilebilir hâle gelecek; kafeinsiz tercih edilebilme veya ekstra enerji ekleme gibi opsiyonlar müşterilere sunulacak.

Starbucks için 'hayati bir oksijen'

Starbucks Küresel Marka Direktörü Tressie Lieberman, markanın kültür şekillendiren inovasyon geçmişine vurgu yaparak, mevsimsel latte’lerden protein cold foam’a kadar sektörü yeniden tanımlayan platformlar yarattıklarını belirtti. Lieberman’a göre inovasyon bir tercih değil, Starbucks için “hayati bir oksijen” niteliği taşıyor.

Bu stratejinin Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.