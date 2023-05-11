Üretici taban fiyat bekliyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de ilk buğday ve arpa hasadının Çukurova’da ve sonra da Şanlıurfa’da kırmızı mercimek, arpa ve buğday hasadına yavaş yavaş başlanacağını söyledi. Hasada çok az bir süre kalmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun henüz buğdayın, arpanın ve kırmızı mercimeğin hangi fiyatla alınacağını açıklamadığını kaydeden Yılmaz, bu belirsizliğin üreticiyi endişelendirdiğini belirtti.

Üreticinin bölgede yaşanan deprem ve sel felaketinden etkilendiğini, üretim maliyetlerinin de çok yüksek olmasıyla beraber çiftçinin üretim yapamayacak bir noktaya geldiğini kaydeden Yılmaz şöyle devam etti: “2023 yılı sulu koşullarda ekilen 1 kg durum buğdayın tahmini üretici satış fiyatı 12.39 TL, 1 kg ekmeklik buğdayın üretici tahmini satış fiyatı 11.29 TL, kuru koşullarda ekilen 1 kg arpanın üretici tahmini satış fiyatı 9.39 TL, sulu koşullarda ekilen 1 kg kırmızı mercimeğin üretici tahmini satış fiyatı 25.27 TL, kuru koşullarda ekilen 1 kg kırmızı mercimeğin üretici tahmini satış fiyatı 20.79 TL olmalıdır.

Üreticinin beklentisi açıklanacak taban fiyatın girdi maliyetlerinin üstünde olmasıdır. Bitkisel destekleme fark ödemeleri arpa buğdayda en az 20 (Kr/kg) mercimekte 100 (Kr/ kg) destek artırılarak ödenmesi gerekiyor”.

Yılmaz, buğdayda yılda 35 milyon ton, arpada 10 milyon ton, kırmızı mercimekte 500 bin ton üretmek isteniyorsa GAP’ı, DAP’ı, KOP’u ve DOKAP’ı bitirip, tarımsal sulama enerji maliyetlerini ve diğer tarımsal girdi maliyetlerini düşürüp destekleme politikalarını havza bazlı olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre Şanlıurfa’da bu yıl yaklaşık 2,9 milyon dönüm sulu, 200 bin dönüm kuru koşullarda toplamda 3,1 milyon dönüm buğday, 900 bin dönüm kuru 600 bin dönüm sulu koşullarda toplamda 1,5 milyon dönüm kırmızı mercimek ve 800 bin dönüm de kuru koşullarda arpa ekildi.