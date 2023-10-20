Verimlilik için Anamur muzuna destek talebi

Müjde DEMİR

Türkiye genelinde üretim planlaması yapılarak, tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması ve desteklenmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında Havza Bazlı Destekleme Modeli’nin uygulamaya başlandığını ifade eden Gümüş, Türkiye’de arz açığı bulunan, stratejik öneme sahip, bölgesel önem arz eden 21 ürünün olduğunu söyledi.

Gümüş, “Ürünler sırasıyla buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileridir. Bu ürünlere mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanımı, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. Anamur muzunun da havza bazlı üretim kapsamında yer almasını talep ediyoruz” dedi.

“Girdi maliyetleri süspanse edilmeli”

Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Anamurlu muz üreticilerinin en önemli sorunlarından biri olan girdi maliyetlerine de değinen Gümüş, çiftçinin üretim yapabilmesi için girdi maliyetlerinin devlet tarafından süspanse edilmesi ve üretime destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gümüş, “1 kilo muzun üreticiye maliyeti 11-13 TL’dir. Muzun üreticiden çıkışı 17-19 TL, marketlerde ise 40-60 TL’dir. Üreticilerimizin kazancı girdi maliyetlerini karşılayamaz oldu. Durum bu şekilde devam ederse muz üretiminde ciddi kayıplar yaşayacağız. Devletimizden acil destek bekliyoruz” diye konuştu.