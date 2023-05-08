Vitamin deposu Enginar’ın 5 faydası

Enginar içeriğinde bulunan luteolin adlı antioksidan madde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Enginar yaprağının kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü kanıtlayan birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

Karaciğeri zararlı toksik maddelerden korur

Enginarın en bilinen faydası karaciğeri koruyucu etkisidir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyup yenilemeye fayda sağlarken, safra üretimini artırarak karaciğerden zararlı toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Kanser koruyucu etkisi var

Enginar içeriğindeki birçok antioksidan madde, serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem bağışıklığı güçlendirir hem de kanserden koruyucu etki sağlar.

Kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller

Yüksek lif (posa) içeriği sayesinde enginar kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve vücudun posa ihtiyacını da karşılayarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Yine posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kan basıncını kontrol altına alır

İçeriğindeki potasyum sayesinde vücudun sodyum potasyum dengesini sağlayarak kan basıncının, yani tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Basmati pirinçli enginar tarifi

Malzemeler: 2 adet enginar, 1 adet limon, ¼ demet dereotu, 1 su bardağı basmati pirinç.

Yapılışı: Enginarları 1 su bardağı su eklenmiş tencerede yarım limon suyu ekleyerek haşlayın. Ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve basmati pirincini ekledikten sonra enginarın kalan haşlama suyu ile 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve pişirin. Pirinç pişmeye yakın küp küp doğranmış enginarları ve doğranmış dereotunu da tencereye ekleyerek karıştırın ve 5-10 dakika dinlenmeye bırakın. Son olarak limonun kabuklarını rendeleyip karışımın üzerine ekleyin ve servis esnasında ise kalan yarım limonu üzerine sıkın.