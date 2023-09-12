Yer fıstığı getirisi fazla olunca alternatif ürünler arasına girdi

Toprak yapısı iyi olan Karataş’ın Tuzla mahallesinde birinci sınıf yer fıstığı üretimi gerçekleştirildiğini ve ilk hasatların yapıldığını aktaran Bilgiç, Ceyhan ile İmamoğlu ilçesinde de yer fıstığı ekim alanlarının arttığını aktardı. Bilgiç, dekar başına üretimin 400 ile 600 kilogram arasında değiştiğini ve toplam rekoltenin bu yıl 100 bin tondan fazla olması beklendiğini ifade etti.

Yer fıstığın getirisinin yüksek olduğu için alternatif ürünler arasına girdiğini söyleyen Bilgiç, “Dekara alınan verim iyi, fiyat da istenilen düzeyde. Bu sezon ektiği diğer ürünlerden istediği parayı kazanamayan çiftçiler, yer fıstığı üretimindeki kazancıyla biraz olsun yüzü gülüyor. Limon hasadı da başladı, kilograma 3-4 lira verildiğinden bahsediliyor. Narenciye ürünleri için de Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tonda 1.500 lira destek verilmesini istiyoruz. Çiftçinin gelecek yıl için önünü görmesi için bu şart” dedi.

‘’Rekoltesi ve fiyatı çiftçiyi mutlu etti’

Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar mahallerindeki yer fıstığı hasadını izleyen ve üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da bu yıl 250 bin dekar alanda yer fıstığı ekimi gerçekleştirildiğini, rekoltenin 106 bin ton olmasının beklendiklerini bildirdi.