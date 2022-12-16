Global Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 2023’de Antalya’da yapılacak

Mayıs ayında düzenlenecek olan ve Türkiye’nin ilk kez ev sahibi olacağı konferansın Antalya’da yapılacağının duyurusu, İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen 2022 GSTC Sürdürülebilir Turizm Konferansı’nda GSTC CEO’su Randy Durband tarafından yapıldı.

Sürdürülebilir seyahat ve turizm için global standartları belirleyen ve bu kriterleri yöneten Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından düzenlenen Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin 2023 Antalya konferansı; kamu kurumları, oteller, tur operatörleri, üniversiteler, kalkınma ajansları ve diğer sektör temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı 350’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek olan konferansın içeriği eğitimler, toplantılar ve sosyal etkinliklerden oluşuyor.

Türkiye yol haritasını oluşturdu

2022 yılı başında Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile iş birliği anlaşması yaparak “sürdürülebilir turizm yol haritasını” oluşturan Türkiye, bu anlaşma ile ‘sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde’ anlaşma yapan ilk ülke oldu. Sürdürülebilir turizm alanında en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile yapılan üç yıllık protokol ile Türkiye’nin turizm endüstrisi yeniden yapılandırılırken, bu amaçla ‘Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı’ oluşturuldu.

Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı; konaklama tesisleri başta olmak üzere, destinasyonlar ve tur operatörlerini de içine alarak tüm turizm sektöründe dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde ortaya konan Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında; 2023 yılı sonuna kadar Türkiye’de bulunan tüm konaklama tesislerinin programın 1. aşamasına uyum sağlaması zorunluluğu getirildi.