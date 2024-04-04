GoPlus, cepte ‘yenilenmiş ürün’e odaklandı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Artan enflasyonla birlikte alım gücünün düşmesi ve sıfır telefonlardaki fahiş fiyat artışı, yenilenmiş telefon pazarına olan ilgiyi artırıyor. Aynı zamanda kredi kartlı satışlarda taksitlerin 3 ayla sınırlı olduğu sıfır cep telefonlarına karşın, yenilenmiş cep telefonlarında peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iki hafta süreyle iade hakkı verilmesi de pazarın büyümesine pozitif etki yapıyor. 2022 yılından itibaren Türkiye yenilenmiş cep telefonu pazarında faaliyet gösteren GoPlus, Türkiye çapında mağazalaşma çalışmalarına da hız veriyor.

Sıfır telefonlardaki fiyat artışlarının, tüketicileri daha sürdürülebilir ve bütçe dostu alternatiflere yönelttiğini dile getiren GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “Türkiye’de yenilenmiş telefon alma oranı henüz yüzde 1’ler seviyesinde olsa da regülasyonlarla birlikte ülkemizde de büyüme sürüyor” dedi. 2022 yılında Türkiye’de 5 milyon adet ikinci el telefon satılırken, bu rakamın 2023’te 6 milyon adedi aştığını aktaran İldaşer, “Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye’deki akıllı telefonların yüzde 30’unun yeniden ekonomiye döneceğini tahmin ediyoruz” öngörüsünü paylaştı.

2027’de 460 milyon adete ulaşması bekleniyor

Yenilenmiş telefon pazarı dünya genelinde de hızlı bir büyüme gösteriyor. 2022’de dünya genelinde 251 milyon adet yenilenmiş akıllı cep telefonu satılırken, toplam yenilenmiş ürün sayısı 286.6 milyon adede ulaştı. 2022’de global yenilenmiş telefon pazarının 64.1 milyar dolara çıktığı tahmin edilirken bu pazarın 2030’a kadar 146 milyar doları aşması bekleniyor. 2027 yılında dünya genelinde satılan yenilenmiş akıllı cep telefonu satışının 460 milyon adede ulaşması bekleniyor. GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, bu pazarda en hızlı büyüyen ülkeleri Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika olarak sıraladı.

Mağaza sayısı hızla artıyor

GoPlus’ın 2022 yılında ‘Birinci Sınıf İkinci El’ sloganı ile telefon yenileme merkezi olarak kurulduğunu aktaran İltaşer, “Rekabet şartları ve sürekli gelişen teknolojilerin oluşturduğu koşullar içinde teknolojiyi ve insanı bir araya getirme vizyonu ile hareket ediyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda kullanıcıların sahip olduğu telefon, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi birçok teknolojik ürünün alım ve satışını gerçekleştiriyoruz. Kullanıcıların, cihazlarını hak ettiği değere satabilmeleri, yenileyebilmeleri ve bütçesine göre yenilenmiş ikinci el telefona ulaşabilmeleri için kurduğumuz bu platformda, alım-satım süreçlerinde kullanıcı haklarını garanti altına alarak, cihazları yenileme konusunda güvenilir bir hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye içerisinde farklı illerde mağazaları bulunduğunu aktaran İltaşer, “İstanbul’un her iki yakasında ve Anadolu’da sürekli artan mağaza sayımız ile faaliyet gösteriyoruz. Pendik’te 16 bin m2'lik modern bir tesisimiz bulunuyor. Teknolojik ürünlerin ileri dönüşüm sürecini Ticaret Bakanlığı’nın verdiği lisansa tabi olarak, Pendik’teki tesisimizde gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni mağazalar açarak daha fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İkinci el’ değil ‘yenilenmiş ürün’

Misyonlarını kullanıcıların ikinci el cihazlarını çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle satmalarını sağlayarak, insanlar ve teknoloji arasında köprü kurmak şeklinde açıklayan İldaşer, “Bu bağlamda, ‘yenilenmiş ikinci el ürün’ algısını, ‘yenilenmiş ürün’ olarak değiştirmeye çalışıyor, tüketicilere daha kaliteli ve güvenilir bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de yenilenmiş ürünler konusunda piyasa lideri olmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Arena’nın gücü ile birlikte daha fazla insanın, teknolojiye uygun fiyatlarla ve güvenilir bir şekilde erişimini sağlamak, ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Geçmişte farklı kanallardan 1 milyon üzerinde telefon toplayan bir marka olarak, tecrübeli ekibimiz ve Arena’nın gücü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yenilenmiş ürün alırken bunlara dikkat

Tüketicilere cihaz alımında tavsiyelerde bulunan İldaşer, “Cihaz satın alınan yer TSE tarafından ‘TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ almış ve bakanlık tarafından ‘Yenileme Merkezi’ olarak belirlenmiş olmalı. Tüketiciler, ürünün garanti belgesi olup olmadığından emin olmalı” dedi. Yenilenmiş ürünlerin, asgari 12 ay garanti kapsamına giriyorken, ikinci ellerde böyle bir imkan olmadığını kaydeden İltaşer, yenilenmiş ürünlerin tüm kontrollerinin yapıldığını söyledi.