GSO Başkanı Adnan Ünverdi: Hepimizin gündemi ekonomi

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması-2022"- ye göre Gaziantep’ten 63 firmanın listeye girme başarısı gösterdiğini belirtti.

Konukoğlu, “Ülkemiz için her koşulda büyük özveriyle çalışıp üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bu yılın sonunda hedeflerimize ulaşmış oluruz” diye konuştu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, “Ekonomi hepimizin öncelikli gündemi.

İş dünyası olarak en başta piyasalarda istikrar, güven ve öngörülebilirlik istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi. Sanayiciler olarak sorunları olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi şöyle devam etti: “Deprem bölgesindeki istihdam kayıpları, Mersin Limanı’nda yaşanan yoğunluk sebebiyle dış ticaretteki aksaklıklar, finansmana ulaşım ve yüksek maliyetlerle ilgili sorunlarımızın bir an önce çözülmesi gerekiyor ki hem üretim hem ihracatımızı artırabilelim.

İlgili Bakanlıklarımızdan da yaralarını sarmaya çalışan bölgemiz için destek ve teşviklerin devam etmesi talebimizi yeniliyoruz. Bölgemizi etkileyen deprem felaketinin neden olduğu zorluklar da göz önünde bulundurularak; işverenlerimizin ve firmalarımızın yükünü hafifletecek yeni adımların atılması üretim, ihracat, istihdam ve rekabetçiliğin sürdürülebilirliği noktasında büyük önem taşımaktadır.