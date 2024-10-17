Güçyetmez: 'Kaybedecek tek bir günümüz bile yok’
Malatya'da meydana gelen deprem Gaziantep'te de büyük paniğe neden olurken, İMO Gaziantep Şube Başkanı Güçyetmez bir kez daha uyardı; "Depremlere dirençli kentler oluşturmalıyız"
Güneş D. SOYLU
"Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum" diyen İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, "Depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunun için de depreme dirençli kentler oluşturmaktan başka çaremiz yok!" diye konuştu.
Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını isteyen Güçyetmez, Malatya merkezli depremin ardından şu açıklamayı yaptı: “Maalesef yaşadığımız onca depreme, acıya ve aradan geçen zamana rağmen depreme hazırlıklı değiliz.
Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özellikle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü. Siyasi partilerin yerel seçim sürecinde yürüttükleri kampanyalarda afetlere karşı hazırlık önemli bir yer tutarken, bugüne kadar alınmamış tedbirlerin 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkardığı yıkım, seçim sonuçlarını etkileyen başlıca konulardan biri oldu.
Ancak ne yazık ki bu son felaket de gündemden çıkmış görünmektedir. Oysa önlem almak için kaybedilecek tek bir günümüz bile yoktur. Ülkedeki riskli yapı stoku belirlenmeli, yapı envanteri çıkarılarak belirli bir risk sırası ile tüm binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi zorunlu hale getirilmelidir. Güvenli ve sağlıklı yapılaşma için, bilim çevrelerinin meslek odalarının önerileri derhal hayata geçirilmelidir."