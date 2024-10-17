Güçyetmez: 'Kaybedecek tek bir günümüz bile yok’

Güneş D. SOYLU

"Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımı­za geçmiş olsun dileklerimi ile­tiyorum. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum" diyen İnşa­at Mühendisleri Odası Gazian­tep Şube Başkanı Burkay Güç­yetmez, "Depremlerle yaşama­yı öğrenmek zorundayız. Bunun için de depreme dirençli kentler oluşturmaktan başka çaremiz yok!" diye konuştu.

Doğa olaylarının afete dönüş­memesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını isteyen Güç­yetmez, Malatya merkezli depre­min ardından şu açıklamayı yaptı: “Maalesef yaşadığımız onca dep­reme, acıya ve aradan geçen zama­na rağmen depreme hazırlıklı de­ğiliz.

Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özel­likle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü. Siyasi partilerin yerel seçim sürecinde yürüttük­leri kampanyalarda afetlere karşı hazırlık önemli bir yer tutarken, bugüne kadar alınmamış tedbirle­rin 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkardığı yıkım, seçim sonuçlarını etkileyen başlıca konulardan biri oldu.

Ancak ne yazık ki bu son fela­ket de gündemden çıkmış görün­mektedir. Oysa önlem almak için kaybedilecek tek bir günümüz bi­le yoktur. Ülkedeki riskli yapı sto­ku belirlenmeli, yapı envanteri çı­karılarak belirli bir risk sırası ile tüm binaların deprem güvenliği­nin belirlenmesi zorunlu hale ge­tirilmelidir. Güvenli ve sağlıklı yapılaşma için, bilim çevrelerinin meslek odalarının önerileri der­hal hayata geçirilmelidir."