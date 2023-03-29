Güvenli yapılaşma için kentsel dönüşüm başlatılmalı

Müjde DEMİR

Erkan Demir çözüm yolunun binaların kontrollü bir şekilde yıkılarak, güvenli yapılaşma süreci sonrasında kentsel dönüşümün başlatılması olduğunu söyledi.

Mersin’in jeolojik özelliğinden dolayı deprem riski taşıdığını ifade eden Erkan Demir, kıyı arazilerinin normalde tarımsal amaçlı kullanılması gerektiğini ve topraklarının verimli birinci sınıf tarım arazisi olduğunu belirtti.

Demir, “Fakat kıyı arazileri insanlar tarafından maliyeti ucuz, ulaşımı kolay manzarası da güzel olduğu için yapılaşma alanı olarak kullanılmıştır. Bu zemin koşulları olası depremlerden hasar görecek bir yapıya sahiptir” diye konuştu. Erkan Demir, Mersin’de daha güvenli yapıların yapılması için özellikle zemine dair önemli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı ve “Mersin’de dere yataklarının yapılaşmaya kapatılmasıyla beraber kentsel dönüşüm sürecini hayata geçirmek gerekiyor” dedi.