Güzel yarınlar için etki yaratan projelere odaklandı
Geleceğe yatırım yaparak toplumsal dönüşümü sağlamayı hedefleyen Akbank, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere imkan sunuyor. Her çalışmada toplumsal etkiyi ölçtüklerini belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Gençleri çözümün parçası yapmak, etkinin katlanarak büyümesini sağlıyor” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Sosyal sorumluluk ve toplumsal etki, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın en etkili yollarından biri haline geldi. Artık iş dünyasının gündeminde toplumsal fayda odaklı yapılan çalışmalar var.
Bu kapsamda hayata geçirdiği her projede sosyal etkinin çarpan etkisine odaklanan şirketlerden biri de sürdürülebilirlik kümesinin temelinde yer alan bir banka: Akbank. Sosyal etkiyi merkezine alarak birçok çalışmaya imza atmalarının ardında aslında temeldeki sürdürülebilirliğe bakış açısının yattığını söyleyen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Biz sürdürülebilirliği yalnızca çevresel boyutuyla sınırlı görmüyoruz.
Bizim için gerçek dönüşüm ancak insanı merkeze alan, toplumsal gelişimi destekleyen bir yaklaşımla mümkün. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda da vurgulandığı gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, insana yakışır iş koşulları ve ekonomik büyüme gibi hedeflerin hepsi insan odaklı” dedi.
Akbank’ın kapsayıcı sürdürülebilirlik yaklaşımını en iyi yansıtan örneklerden birinin Akbank Güzel Yarınlar Hareketi olduğunun altını da çizen Beril Alakoç, “Deprem bölgesinde yaşanan felaketin ardından gençlere yönelik başlattığımız bu projede, kısa vadeli çözümlerin ötesine geçerek gerçek anlamda sürdürülebilir bir sosyal etki yaratmayı hedefledik.
Gençlerin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, onların gelecekte güçlü, donanımlı ve toplumuna fayda sağlayan bireyler olmalarını destekleyen sürdürülebilir bir yaklaşım benimsedik. Bu doğrultuda gezici destek tırımızla uzmanlarımız hedef illerde, iletişimden sanata kariyerden teknolojiye birçok alanda gençlerin yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitim ve atölyelere imza atıyor. Bu atölyelerde gençler ilgi duydukları alanlarda deneyim odaklı çalışmalara katılıyor ve yeni beceriler kazanıyorlar” diye ekledi.
Gençlerin güçlenmelerine yardımcı oluyoruz
Aynı zamanda, Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında düzenlenen eğitimlerle gençleri geleceğin iş dünyasına en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Alakoç, “Kariyer gelişimi için CV hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi temel alanlarda gençlere kritik beceriler kazandırıyoruz. Psikososyal destek sunmak da projemizin önemli misyonlarından biri. Bu doğrultuda uzmanlar eşliğinde akran zorbalığıyla mücadele, şiddetsiz iletişim ve kaygı yönetimi gibi alanlarda gençlerin güçlenmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.
“Her projede gençlere özel bir yer ayırmamız ise kesinlikle tesadüf değil, bilinçli bir strateji” diyen Alakoç şöyle devam etti: “Gençler sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı. Eğer bir toplumda kalıcı ve uzun vadeli bir etki yaratmak istiyorsanız gençlere yatırım yapmalısınız. Biz de bunun bilinciyle, daima gençleri merkeze alıyoruz. Çünkü gençleri çözümün bir parçası yapmak, etkinin katlanarak büyümesini sağlıyor. Onların enerjisi ve yenilikçi bakışı projelerimize hem can katıyor hem de süreklilik kazandırıyor.”
Projelere katılanların yüzde 97’si mutlu ayrılıyor
Toplumun ihtiyaçlarını doğru anlamanın, başarılı bir sosyal projede ilk adım olduğunu söyleyen Beril Alakoç, “Biz Akbank’ta proje geliştirmeden önce ciddi bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bunun için birkaç temel kaynağımız var. Öncelikle yıllardır birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar bize sahadan değerli içgörüler sunuyor. Ayrıca proje başladıktan sonra da etki ölçümlemesi yaparak ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz. Örneğin, Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ilk yılının sonunda, gençlerin yüzde 97’si merkezlerimizden mutlu ve huzurlu ayrıldıklarını, yüzde 98’i bu imkâna erişebildikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi” bilgisini verdi.
Katılımcı notları…
21. Akbank Kısa Film Festivali’nde eserleri gösterilen, Akbank Güzel Yarınlar Hareketi – Kısa Film Atölyesi katılımcılarından Rojbin Paksoy, “Set ortamında edindiğimiz deneyimler sayesinde sinema dünyasına dair pek çok yeni bilgi öğrendik ve aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadık” derken, katılımcılardan Gönül Bozkurt ise, “Bu proje bana fikir üretme ve fikir alışverişi yapma fırsatı sundu, bu da yaratıcılığımı artırdı. Akbank Kısa Film Festivali’nin, Türkiye'de kısa film yapımını teşvik eden önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.
Toplumsal etkileri, 2030 ve sonrasında da devam edecek
Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 2023’te Adıyaman’da başlatılan Güzel Yarınlar Hareketi’nin ilk yılında beklentinin ötesinde bir etki yaşandığını söyleyen Alakoç, “İlk etapta 5 ilde 690 atölye gerçekleştirerek lise çağındaki 10 bin 220 gencimize ulaştık ve onlara toplam bin 200 saat eğitim sunduk. 2024 Eylül itibarıyla hedefimizi büyüttük ve şimdi ikinci aşamada Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’teki üniversitelere giderek toplam 12 bin gence ulaşmayı amaçlıyoruz. Ulaştığımız her bir gencin hayatında kalıcı bir fark yaratmak istiyoruz. Akbank’ın toplumsal etkileri 2030 ve sonrasında da devam edecek. Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere uyumlu şekilde projeler geliştirmeye ve bu girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Sorunu kökten çözebilmenin yolu ‘çarpan etkisi’
Bugün karşı karşıya olunan problemleri kalıcı ve kökten bir şekilde çözebilmenin tek yolunun, çarpan etkisi yaratmaktan geçtiğini belirten Beril Alakoç, “Bu etkiyi gözetmezsek kaynaklarımızı doğru kullanamayız ve gerçek bir fayda da sağlayamayız. Bu nedenle Akbank’ta sosyal yatırımlarımız bizim için hayatların dönüştüğü, umudun yeşerdiği ve kalıcı izlerin bırakıldığı derin bir süreç.
Bir gencin hayatına dokunduğumuzda, o genç sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmıyor; arkadaşlarının, ailesinin, belki de kendi çocuklarının hayatına da dokunan bir rol model oluyor. Örneğin, deprem bölgesindeki bir genç kızımızın söylediği “Konteynerden çıkıp buraya geldiğimde kendimi mutlu hissedebiliyorum” sözleri bizim için anlamı çok derin bir cümle. Bu sözler, yarattığımız alanların gençler için sadece fiziksel değil, duygusal bir nefes alma alanı olduğunun kanıtı” dedi.