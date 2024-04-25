Halıcıların hedefinde Moritanya pazarı var

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, 29 kişilik heyetle Moritanya’nın başkenti Nuakşot'ta Moritanyalı halı ithalatçılarıyla bir araya gelerek 2024 halı koleksiyonlarını tanıttı.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Moritanya her geçen gün gelişen ve ekonomisi ile büyüyen önemli bir ülke bizim için. Türk ürünlerine yönelik talep de çok yüksek. Önümüzdeki süreçte Moritanya halı pazarının daha da büyüyeceğine inancımız sonsuz” dedi.

Moritanya’da öncelik Türkiye’den gelen markaların

Moritanya’da gerçekleşen ticari heyet görüşmelerine Türkiye Moritanya Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu da katıldı. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükelçi Köroğlu, Moritanya’nın Türkiye’deki bütün sektörler için önemli potansiyele sahip bir pazar konumunda olduğunu ifade ederek ikili görüşmelerin başarılı geçmesini temenni etti. Başkan Zeynal Abidin Kaplan’da Moritanya’ya geldikleri ilk günden itibaren sektörleriyle ilgili ithalatçıların yoğun ilgisini gördüklerini ve heyette yer alan firmaların görüşmeler sonunda önemli sonuçlarla Türkiye’ye döneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Moritanya’nın büyük bir ülke olduğunu ve Türkiye’ye karşı özel bir ilgileri olduğunu ifade eden Türkiye Moritanya Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu yaptığı değerlendirmede “Moritanya coğrafi olarak büyük bir ülke, her ne kadar nüfusu 5 milyon olsa da gelişmekte olan bir ülke.

Moritanya’yı üs olarak kullanıp Mali, Çad, Senegal ve Nijerya gibi ülkelere buradan ihracat yapılabilir. Buraya Türk yatırımcılarının ve Türk ihracatçılarının gelmesi çok önemli” diye konuştu. Türk ürünlerinin bu ülkede çok kabul gördüğünü belirten Köroğlu, “Buranın halkı bir işi varsa onu Türk firmasına yaptırmak istiyor, bir ürün alacaksa onu Türk ürünü olarak almak istiyor.

Dolayısıyla Türkiye’ye ve Türklere karşı böyle bir teveccüh de var. Şirketlerimizin buraya gelmesini ve gerek ürünlerini tanıtmalarını gerekse buradaki fırsatlardan yararlanmalarını destekliyoruz. Bugün Türk halı sektörünün en önemli firmalarını ağırlıyoruz ve Moritanyalıların firmalarımıza olan ilgisi gerçekten dikkat çekici. Halı ihracatçılarımızın bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarla ülkemize bir kazanç olarak döneceğine inanıyorum” dedi.

Türk halı sektörü Moritanya pazarında liderliğe göz dikti

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise, kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu ve büyükelçilik çalışanlarına teşekkür ederek “Ülkemizin ihracatta hedeflenen başarıları elde etmesinde elbette diğer ülkelerde bulunan büyükelçiliklerimiz ve özellikle ticaret müşavirlerimizin çabaları da çok önemli.

Moritanya’ya geldiğimiz andan itibaren bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Moritanya Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu ve büyükelçilik görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Moritanya’da yeni yapılan geniş evler içerisinde yoğun bir halı kullanım kültürü var. Moritanya her geçen gün gelişen ve ekonomisi ile büyüyen önemli bir ülke bizim için. Türk ürünlerine yönelik talep de çok yüksek. Önümüzdeki süreçte Moritanya halı pazarının daha da büyüyeceğine inancımız sonsuz” dedi.