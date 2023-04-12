Hamidiye, deprem bölgesi için su üretimine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su, depremin ilk gününden itibaren bölgeye 127 TIR pet şişe su ve 300 Tanker su ulaştırdı. Çalışmaların bölgenin su ihtiyacını tamamen gidermek ve talebi karşılamak adına yeterli olmaması karşısında şirket yeni bir adım attı. Su ihtiyacını hızlı ve sürekli çözebilmek adına Hamidiye Su, Hatay Kızıldağ Kaynak Suları Tesisi’nde su üretimine başladığını duyurdu. Böylece depremzedelere bedelsiz dağıtılan su, yerinde üretimle hız ve sürdürülebilirlik kazanacak.

Depremzedeler için hızlı ve yerinde su üretimi

İstanbul’dan bölgeye uzaklığın yaklaşık bin 200 kilometre olduğunu ve bir TIR’ın yaklaşık 24 saatte deprem bölgesine ulaştığını ifade eden Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar, gerçekleştirilen üretim hakkında şunları söyledi:

“Bölgede hayatın normale dönmesi, altyapı eksiklerinin tamamlanması ve vatandaşlarımızın rutin yaşamlarına kavuşmaları için gece gündüz çalışıyoruz. En önemli ihtiyaçların başında beslenme ve su geliyor. İstanbul’dan bölgeye uzaklık bin 200 kilometre ve bir tır yaklaşık 24 saatte ulaşabiliyor. Su ihtiyacının yol ve zaman kaybı yaşanmadan giderilmesi ve bunun afetten sonra uzun süre aynı şekilde sürdürülebilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir çözüm için İstanbul’dan gelen Hamidiye Su Teknik ve Kalite ekipleri bir aydır bölgedeki Kaynak Suyu Tesislerinde çalışmalar yaptı. Kızıldağ Kaynak Suları tesislerini ayağa kaldırarak, tekrar üretim yapabilir hale getirdik.”

“Üretilen su anında ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak”

Hamidiye Su’yun Kızıldağ Kaynak Suları Tesisleri’nde tüm afet bölgesinde bedelsiz dağıtmak üzere üretime başladığına dikkat çeken Hüseyin Çağlar, “Hamidiye’nin bölgedeki üretim çalışması ihtiyaç devam ettikçe devam edecek, yerinde üretim sayesinde üretilen suyu anında ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak” dedi.