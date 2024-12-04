Havacılık 1.3 milyar engelli için konforlu seyahat arayışında
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel nüfusun yüzde 16’sını temsil eden 1,3 milyardan fazla bireyin engelli olarak yaşadığını tahmin ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kanada’nın Montreal kentinde bir araya gelen küresel havacılık otoriteleri, engelli bireylerin konforlu seyahatiyle ilgili teknolojik çözümler dahil bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.
Necmi ÇELİK
Tüm dünyada hava yolu şirketleri ve havalimanları engelli, hasta, yaşlı ya da hareket yeteneği kısıtlı yolcular için bir dizi özel hizmet sunuyor. Küresel sivil havacılık sektörünü düzenleyen uluslararası kuruluşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Kanada’nın Montreal kentinde biraraya gelerek engelli yolcuların seyahat konforunun nasıl artırılabileceği ve havalimanlarında hizmetlere erişimin nasıl kolaylaştırılabileceği konusunu ele aldılar.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel nüfusun yaklaşık yüzde 16’sını temsil eden 1,3 milyardan fazla bireyin bir tür engellilikle yaşadığını tahmin ediyor. Ayrıca nüfus yaşlandıkça engelli insan oranının da artması bekleniyor. Hem devletler hem de havacılık endüstrisini oluşturan havayolu şirketleri ve havalimanları engelli yolculara erişilebilir ve konforlu bir hava yolu seyahati sunabilmek amacıyla kapsamlı çalışmalar içinde bulunuyor.
İnsan onuruna yakışan seyahat önemli
Sivil havacılığın önde gelen otoritesi ICAO’nun Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, “Evrensel olarak koordine edilmiş ve erişilebilir hava taşımacılığı ancak havacılık değer zinciri boyunca yakın iş birliği ile gerçekleştirilebilir. ICAO, bu öncelik konusunda IATA ve ACI ile arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Ancak tüm tarafların katılımıyla hava yolculuğundaki mevcut engelleri başarılı bir şekilde aşabiliriz” dedi. THY dahil 330 havayolu şirketini çatısı altında toplayan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Genel Direktörü Willie Walsh ise açıklamasında şu noktaların altını çizdi:
“Havayolları, engelliler de dahil olmak üzere her yolcu için emniyetli, güvenilir ve insan onuruna yakışan bir seyahat sağlamak istiyor. Bunu sağlamak için havayolları, havalimanları ve engelliler topluluğu birlikte çalışmalıdır. Bunun da ötesinde, engelli yolculara yönelik ulusal ölçekli düzenleyici çerçevenin de yolculuğun nerede başlayıp bittiğine bakılmaksızın başarılı bir hizmet sunumunu destekleyici şekilde olması gerekiyor. Tüm bu oyuncular arasındaki koordinasyon, engelli yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamanın anahtarıdır.”
Havayolları ve havalimanları engelli veya hareket kısıtı olan yolculara verilen hizmetleri görme ve işitme özürlüler,fiziksel ve zihinsel engelliler, yaşa bağlı rahatsızlığı olanlar,rehber köpekler, akülü özel tekerlekli sandalyeler, piller, solunum cihazları ve hayati ilaçlar gibi başlıklar altında düzenleniyor.
Engelli veya hareket kısıtı olan yolculara sunulan tekerlikli sandalye hizmeti en görünen kolaylık olsa da engelli yolcular açısından hava limanlarına gelişle başlayan ve check-in işlemleri dahil uçağa geçinceye kadarki tüm aşamaları içeren sayısız sorun olduğu da bir gerçek.
THY’den kapsamlı düzenlemeler
“Engelli veya hasta yolcularımızın, rahat ve endişesiz koşullarda seyahat etmesini önemsiyoruz ve özel ihtiyaçları bulunan yolcuların daha iyi şartlarda yolculuk edebilmesi birçok ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz “ görüşünü temel bir politika olarak benimseyen Türk Hava Yolları (THY) da özel hizmet gerektiren yolcular için web sayfasında kapsamlı bilgiler verdi. Sayfada şu noktalara dikkat çekildi: “Özel gereksinimli yolcularımıza talep etmeleri halinde ve imkanlar dahilinde check-in, pasaport ve biniş işlemleri esnasında öncelik tanıyoruz. Bu yolcularımızın koltuklarını, seyahat edecekleri uçağın uygunluk ve müsaitlik durumuna göre ön sıralardan ayırmaya gayret ediyoruz. Uçuştan en az 48 saat önce tekerlekli sandalye talebini ileten ve talebi onaylanan yolcularımız için ücretsiz tekerlekli sandalye hizmeti sunuyoruz.”
Uluslararası uçuş kuralları gereği bazı rahatsızlıkları bulunan yolcuların uçuşlara kabul edilemediğine dikkat çekilirken, şu bilgiler paylaşılıyor;
“Bulaşıcı hastalığı olmayan ve yolculuk etmesinde tıbbi açıdan herhangi bir engel bulunmayan hasta yolcularımızı, “uçakla seyahat etmesinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan ve uçuştan en fazla 10 gün önce hazırlanmış doktor raporu ibraz etmeleri koşuluyla uçuşlarımıza kabul edebiliyoruz.
Özel gereksinimli ya da hareket kabiliyeti geçici olarak kısıtlı yolcularımız isağlık durumlarına göre, yalnız başlarına ya da bir refakatçi eşliğinde uçuşlarımıza katılabiliyor. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki yolcularımızın bir refakatçi gözetiminde uçuşa katılmaları gerekmektedir. Zihinsel engeli bulunan yolcularımız da uçuşa mutlaka bir refakatçi gözetiminde katılmalıdırlar. Uçuş sırasında kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan fiziksel engelli yolcularımız refakatçileri olmadan, tek başlarına seyahat edebilirler.”
Havayolları engelli bireylere erişimi kolaylaştırıyor
Lufthansa: "Özel ihtiyaçlar olan bir yolcuysanız, seyahatinizi sorunsuz hale getirmek için ihtiyacınız olan desteği size sağlayabiliriz. Lufthansa, engellilik nedeniyle insanların seyahat etmesini reddetmez."
Singapur Airlines: "Her yolcunun bizimle gerçekleştirdiği yolculuğu önemsiyoruz. İster havaalanında, ister uçuşta veya uçuş bağlantıları yaparken engelli yolcularımıza bakım ve yardım sağlamak bizim için bir mutluluktur."
British Airways: "Engelli seyahat eden müşteriler için uçuşları mümkün olduğunca kolaylaştırmaya kararlıyız. Hizmetimizi sürekli geliştiriyoruz ve görünür ve görünür olmayan engelleri olan müşteriler için tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz."
American Airlines: "Müşteriler için olumlu bir seyahat deneyimi sunmaya kendimizi adadık. Seyahatinizi çevrimiçi olarak rezerve ederken yardım talep edebilir veya özel istekleriniz varsa bizi arayabilirsiniz. Her şeyin hazır olduğundan emin olmak için bir koordinatör sizinle iletişime geçecektir.’’
İGA uygulamaları ile dünyaya örnek olma çabasında
İGA İstanbul Havalimanı, bu alandaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası birçok ödülle birlikte Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) ‘Erişilebilirlik Akreditasyonu’nu dünyada almaya ilk havalimanı olurken, seyahatin “herkes için bir hak” olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. İGA İstanbul Havalimanı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kasamında Ulaşımda Erişilebilirlik kategorisinde ödüle layık görüldü.
İGA engelli öncelikli geçişleri, oturma noktaları, işitme cihazı kullanan misafirler için indüksiyon döngü cihazları, her tuvalet bölgesindeki sesli boş/ dolu uyarısı yapan engelli tuvaletleri,erişilebilir deskler ve yeterli genişlikteki geçiş alanlarıyla erişilebilirlik standartlarını sağlarken, tüm erişilebilirlik faaliyetlerini “İGA Yanımda” uygulamasıyla misafirlerine sunuyor. İGA’nın Rota Yanımda ve Erişilebilir Rota hizmeti ile baston kullanıcısı görme engelli bireylere bağımsızlık kazandırmak üzere geliştirilen “Rota Yanımda”, İstanbul Havalimanı uygulaması içinde görme engelli bireylere bulunduğu konum ve etrafındaki mekânlar hakkında bilgi sağlarken, diledikleri noktaya rota çizerek misafirlerini sesle de yönlendiriyor.
Ayrıa Check-in bölgesinde iki, Dış hatlar giden yolcu bölgesinde bir, İç Hatlar giden yolcu bölgesinde bir tane olmak üzere toplam dört “sessiz oda” sese, kalabalığa duyarlı misafirlere sakin bir alan sunarken,Havalimanı’nda 23 noktada yer alan Dijital Danışma Kioskları tekerlekli sandalyeli bireylerin harita üzerinde konum aramasına ve bu konuma rota çizdirmesine olanak tanıyor.