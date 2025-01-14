Hayvansal gıda ihracatı yılı yükselişle kapattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sek­törler Konseyi Üye­si ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat­çıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyıl­maz, geride kalan yılda ihra­cat pazarlarında en çok talep gören ürünlerin taze soğutul­muş balık, kanatlı eti ve ba­lık filetoları olduğunu, en faz­la ihracat yaptıkları ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Rusya ve İtalya’nın yer aldı­ğını açıkladı. Ali Can Yaman­yılmaz, aynı dönemde ASHİB olarak yüzde 20 artışla 381,7 milyon dolar ihracata imza at­tıklarını bildirdi.

“Türkiye’nin toplam ihracatına 1,7 oranında destek verdik”

2024 yılındaki 262 milyar dolarlık ülke ihracatında su ürünleri ve hayvansal mamul­ler sektörünün yüzde 1,7 pa­ya sahip olduğunu kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, “Kü­resel ticaret, jeopolitik risk­ler, enerji krizleri ve enflas­yonist baskıların hâkim ol­duğu dönemde toparlanma eğilimi gösterirken Türkiye olarak hayvansal gıda ihraca­tında önemli başarılara imza attık.

Elde ettiğimiz büyüme, küresel pazarlarda artan re­kabete rağmen doğru strateji­ler, yenilikçi ürün yaklaşımla­rı ve hedef odaklı çalışmaların bir sonucu olarak gerçekleşti. Özellikle uzak pazarlara açı­lım, markalaşma yatırımları ve sürdürülebilir üretim an­layışı, bu etkileyici yükselişi mümkün kılan temel unsurlar arasında yer aldı. Sektörümüz, Türkiye’nin ihracat vizyonu­na değer katan performansıy­la uluslararası pazarlarda güç­lü konumunu pekiştirdi” dedi.

“Hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bir yıl oldu”

Su ürünleri ve hayvan­sal mamuller sektörü için 2024’ün dünya genelinde hem fırsatlar hem de zorluk­larla dolu bir yıl olduğuna vurgu yapan Yamanyılmaz, “Küresel talep, özellikle sağ­lıklı ve sürdürülebilir beslen­meye olan ilginin artmasıyla güçlü bir şekilde devam eder­ken ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin etkile­ri sektörde belirsizliklere yol açtı.

Su ürünlerinde artan ta­lep, deniz ürünleri yetiştirici­liğine yapılan yatırımları artı­rırken sürdürülebilir balıkçı­lık uygulamaları büyük önem kazandı. Hayvansal mamul­ler tarafında ise, üretimdeki yenilikçi teknolojiler ve ihra­catta uzak pazarlara yönelim dikkat çekti.

Ancak, lojistik maliyetlerindeki artış, ticaret bariyerleri, tarife dışı engel­ler ve karbon ayak iziyle ilgili sıkılaşan düzenlemeler, sek­törümüzün karşılaştığı temel zorluklar arasında yer aldı. Genel olarak, sektörümüzde çevresel hassasiyet ve dijital­leşme eksenli dönüşüm rüz­garları 2024’e damgasını vur­du” diye konuştu.

“En çok ihraç ettiğimiz taze soğutulmuş balıklarda yüzde 27,6 artış sağladık”

Türkiye’nin hayvansal gı­da ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Yaman­yılmaz, şunları söyledi: “Sek­törümüz 2024 yılında toplam 1 milyon 224 bin ton ürünü uluslararası piyasada değere dönüştürdü. En çok ihraç et­tiğimiz ürünler, taze soğutul­muş balıklar, kümes hayvan­ları etleri ve sakatatları ile balık filetoları oldu.

Taze so­ğutulmuş balıklarda yüzde 27,6 artışla 871,9 milyon do­lar, kümes hayvanları etleri ve sakatatlarında yüzde 22,1 dü­şüşle 545,6 milyon dolar, balık filetolarında yüzde 14,5 artışla 469,1 milyon dolar ihracat ger­çekleştirdik. En fazla talep gö­ren 20 ürün arasında ihracat hacminde en anlamlı artışları süt tozu, peynir altı suyu, kon­serve ve dondurulmuş balık­larda sağladık.”

“Etkin olduğumuz 155 ülkenin 95’inde ihracat hacminde artış sağladık”

Hayvansal gıda sektörünün geleneksel pazarlarda elde ettiği kazanımları artırırken uzak pazarlarda da yeni başarı hikayeleri yazdığını vurgulayan Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “2024 yılında 155 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz 95 pazarda artış sağladı. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Rusya ve İtalya yer aldı.

Irak’a yüzde 2 düşüşle 590,2 milyon dolar, Rusya’ya yüzde 35,6 artışla 480,8 milyon dolar ve İtalya’ya yüzde 25,8 artışla 251 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 1 milyon dolar ihracat yaptığımız ve 5 haneli rekor artış sağladığımız ülke Moğolistan olurken Filistin, Norveç, Cezayir, İrlanda, Kırgızistan, Singapur, Bangladeş, Nijerya, Kazakistan, Mısır, Slovenya, Afganistan, Güney Kore ve Filipinler’de ciddi artışlara imza attık.”