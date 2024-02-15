Hazır giyim ihracatı yılın son çeyreğinde toparlanır

Özlem SARSIN

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş ve başkan yardımcıları Seray Seyfeli ve Çağlar Bağcı, hazır giyim sektörünün 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı ile ilgili beklentilerini paylaştı. EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, sektörde kötüye gidişin devam ettiğini söyleyerek, 2024 yılı ocak ayı rakamlarına bakıldığında ihracatta düşüşün devam ettiğini vurguladı.

“En büyük sorunumuz dövize olan baskı”

Düşüş oranının Türkiye genelinde Ege Bölgesi’ne kıyasla daha fazla olduğunu ifade eden Sertbaş, “Ocak ayını geçen yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde ihracatımız yüzde 12 azalarak 1,4 milyar dolar, EHKİB ihracatımız ise yüzde 2 azalarak 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin genel ihracatı arttığı için sektörümüzün gerilemesi çok net hissedilemiyor. Geçen seneden beri sorunlarımızı dile getiriyoruz. En büyük sorunumuz kurlarla ilgili, kura olan baskı” dedi.

2024 yılında geçen sene elde edilen ihracat rakamını koruyacaklarını kaydeden Sertbaş, “Avrupa’nın 4. çeyrekten sonra büyüme trendine gireceği öngörülüyor. Demek ki biz 2025’ten sonra kımıldamaya başlarız. Önümüzde dayanmamız gereken uzun bir 2024 var. Firmalarımızın çoğu zarar ediyor. Ege’de de bunu hissetmeye başladık. Umarın en kısa zamanda ekonomik şartlar hem ülkemizde hem de Avrupa’da düzelir” dedi.

“2024 kolay bir yıl olmayacak”

2023 yılının sektör için zor bir yıl olduğunu söyleyen Sertbaş, “Ana ihraç pazarımız Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar bizi zorladı. Maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize göre pahalı kaldığımız için müşteriler gitmeye başladı. Giden müşterinin yerine yenisini bulmak kolay olmuyor. 2023’ten devam eden problemlerle yeni yıla başladık, yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor” şeklinde konuştu. İhracatın yüzde 60’ını yaptıkları ana Pazar AB’de resesyonun etkisi nedeniyle talep yetersizliğinin sürdüğünü ifade eden Sert baş şöyle devam etti.

"Yılsonu hedefimiz 20 milyar dolar"

“Talebin düşük kalması üretimi de olumsuz etkiliyor. Kapasite kullanım oranımız yüzde 84’lerden yüzde yüzde 76,4 seviyelerine gerilemiş durumda. Ayrıca, 2023 yılı ekim ayında iplik, kumaş, hazır giyim ürünlerinin ithalatına getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi kararı biz hazır giyim ihracatçıları için durumu daha da zorlaştırdı. Bu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işlerimizi olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Sektörde işler yolunda gitmesi halinde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını bekliyoruz. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu olarak yı sonu ihracat hedefimizi 20 milyar dolar olarak belirledik.”

“Sektörümüz evrilecek”

EHKİB Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, hazır giyim sektörünün Türkiye’nin istihdam deposu olduğunu söyleyerek, sektörün bu anlamda Türkiye’nin en önemli sektörü olduğunu söyledi. Bağcı, “Daha katma değerli, daha tasarım, daha sürdürülebilir odaklı işler yapmaya başladık. Biz bu evrilmeyi yaşayacağımızı biliyorduk. Asgari ücret ülkemizde 550 dolara yükseldi. Bu ülkenin insanı yüksek asgari ücret tabi ki alacak. Daha da aşağı da inmeyecek, inmemeli de. Bu ülke gelişmeli, büyümeli, insanlar refah içinde yaşamalı. Önümüzdeki yıllarda istihdam seviyemiz düşer ama çok da düşmez. Süveyş Kanalı’nda yaşanan sorunlar bizlere olumlu yansıdı, Uzakdoğu siparişleri buraya kaydı. Sektör olarak evrileceğiz, ben hiç umutsuz değilim” diye konuştu.

“Pazar kaybımız devam edecek”

EHKİB Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, sektörün yurt dışında pazar kaybı yaşadığına dikkat çekerek, “Bu kayıp 2024 yılında da devam edecek. Farklı ülkelere yönelen müşterilerimizi geriye döndürmek hiç kolay değil. Yaklaşık olarak 3-4 sezon onlarla çalışmış olacaklar, yerleşik hale gelmiş olacaklar, kaybettiğimiz müşterilerimizi bizim tekrar geri kazanmamız 2025 yılının sonuna denk gelir. 2 yıllık kayıp demektir bu. Avrupa’da da işler zor. Satışların büyük çoğunluğu artık indirim zamanında yapılıyor, onların da maliyetleri yükselmiş vaziyette. Onların da marjları azalmış durumda. Biz de maliyetleri karşılayamaz duruma geldik” dedi.