Hazır giyim sektörü Afrika’da yatırım arayışında

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında geçen yılı yüzde 9,2 kayıp ve 19,2 milyar dolar değer ile kapatan Türkiye’nin 2024 yılında dört ayında yüzde 13,8 azalışla 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektördeki kayıpların aydan aya derinleştiğini vurguladı.

Nisan ayında Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektör ihracatının yüzde 17,8 düşüşle 1 milyar 230 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini dile getiren Başkan Gürkan Tekin, “Artan maliyetlere karşın döviz kurlarının yatay bir seyir izlemesi nedeniyle fiyat tutturamadığımız için Avrupa’dan gelen siparişleri kaçırmaya devam ediyoruz. Bazı firmalarımız zararına da olsa bu siparişleri alarak çarkların dönmesini sağlama gayretinde ama bu durum sürdürülebilir değil. Sektörümüzde ciddi istihdam kayıpları yaşanıyor. Bazı işletmelerimiz üretime ara verdi, bazıları sektörden çekildi bazıları da küçülerek butik işletmeler halinde ayakta kalmaya çalışıyor” dedi.

“Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır’da yatırım arayışındayız”

Türkiye’de artan maliyetlerin yanı sıra baskılanan kur nedeni ile hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yatırımlarda Afrika’ya yöneldiğine dikkati çeken Başkan Gürkan Tekin, “İhracat pazarlarını kaybetmemek için gayret gösteren firmalarımız, Fas, Tunus, Cezayir ve Mısır gibi maliyet avantajlarına sahip ülkelerde yatırım arayışına girdiler. Bu durumun ülkemizde sektörümüzün kan kaybetmesini daha da hızlandırmasından endişeliyiz” diye konuştu.

“Dünya çapında markalar yaratmalıyız”

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün enflasyon-kur-faiz sarmalından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, yaşanan krizden çıkış yolunun markalaşma ve katma değerli üretimden geçtiğini ancak firmaların bu yatırımları yapabilecek ekonomik gücü kalmadığını ifade etti. Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Markalaşma ve katma değerli üretime geçebilmek için gerek makine parkuru gerek insan kaynağı gerekse Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeşil dönüşüm yatırımlarının yapılması gerekiyor.

Uluslararası alanda ciddi tanıtım faaliyetleriyle firmalarımızın desteklenmesine de ihtiyaç var. Firmalarımız bu konularda ellerinden geleni yapma gayretindeler, ancak son dönemlerde yaşanan kayıplardan dolayı işletme sermayelerinde de ciddi erimeler yaşandığından bu denli büyük bir dönüşümü hayata geçirebilecek yatırım yapma imkânı da kalmadı. Devletimizin desteği ile ulusal çapta bir eylem planı ortaya koyarak sektörümüzü ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bununla birlikte dünya çapında markalar yaratmak konusunda adımlar atabilirsek sektörümüzün önü açılacaktır.”

“AHKİB’in nisan ayı ihracatı 25,2 milyon dolar”

AHKİB’in nisan ayında ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, yılın dördüncü ayında 25 milyon 248 bin dolar dış satım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gürkan Tekin, şöyle konuştu: “AHKİB bölgesinde nisan ayında 3 bin 185 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüz, en fazla bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarını ihraç etti. Bayan dış giyimde 12 milyon 974 bin dolar, bay dış giyimde 5 milyon 320 bin dolar, diğer hazır eşyada 3 milyon 549 bin dolar ihracat değerine ulaştık.”