Hazır giyimin hedefinde ABD ve Türk devletleri var

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (AHKİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak ayında 40,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik­lerini açıkladı. Yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış sağladıklarını be­lirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, en yüksek ihracat değer­lerini Hollanda, Kırgızistan ve Kazakistan’da elde ettiklerini, Kosova, Kırgızistan, ABD ve Ka­zakistan pazarlarında ihracat hacmini rekor düzeyde artırma­yı başardıklarını söyledi.

“ABD başta olmak üzere yeni pazarlara yöneldik”

Türk hazır giyim ve konfek­siyon sektörünün düşük kur ve yüksek maliyet nedeniyle en önemli pazarı olan Avrupa Bir­liği’nde (AB) rekabetçiliğinin zayıfladığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, firmaların pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olumlu yansıma­larının ihracat raporlarında gö­rüldüğünü ifade etti.

ABD pazarının Türk hazır gi­yim sektörü için büyük bir po­tansiyel barındırdığını ve bu po­tansiyeli değerlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini kay­deden Başkan Gürkan Tekin, “Avrupa’daki ekonomik durgun­luk ve talepteki zayıflamanın ya­nı sıra bu pazarda Çin ve Bang­ladeş ile rekabet etmeye çalışan Türk hazır giyim firmaları, ucuz işçiliğin hâkim olduğu Kamboç­ya, Pakistan ve Fas gibi ülkele­rin de oyuna dahil olmasıyla re­kabetçiliğini kaybetmeye başla­dı. ABD başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’da siyasi ilişkilerin iyileştiği ülke­lerde fırsatları kovalıyor ve de­ğere dönüştürmenin gayretini gösteriyoruz” dedi.

“Kosova pazarında olağanüstü bir artış sağladık”

AHKİB’in ocak ayı ihracatı­nı ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “Yılın ilk ayında en fazla ihracat yaptığı­mız ülkeler listesinde Hollanda, Kırgızistan ve Kaza­kistan ilk üç sırada yer aldı. Hollanda’ya yüzde 27 artışla 14,3 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.316 artışla 3,1 milyon do­lar, Kazakistan’a yüzde 428 artışla 2,3 milyon dolar ih­racat gerçekleştirdik. Söz ko­nusu dönemde ihracat hac­minde en güçlü performansı ortaya koyduğumuz Kosova pazarında 6 bin 785 kat ar­tış ve 2 milyon dolar değer ile olağanüstü bir başarı yakala­dık. Yine ocak ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 502 ora­nında artarak 1,35 mil­yon dolar, Suudi Ara­bistan’a ihracatımız yüzde 53 artarak 1,1 milyon dolar düzeyinde ger­çekleşti” di­ye konuştu.

“Markalaşma ve dijitalleşmede teşvikler artırılmalı”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün siparişe dayalı üretim modeli yerine, doğrudan tüketiciye ulaşması için markalaşma ve dijitalleşme yatırımlarına ağırlık vererek e-ticaret ve e-ihracat platformlarında da etkin olması gerektiğinin altını çizen AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Israrla üzerinde durduğumuz konuların en başında markalaşma geliyor. Güçlü bir marka, fiyat rekabetinden sıyrılıp sadık müşteriler ve küresel başarı demektir. Markalaşma ile birlikte dijitalleşme çalışmalarını da eşdeğer tutmamız gerekiyor. Bu yatırımlara yönelik devlet teşviklerinin artırılmasını ve makine ve ekipmanlar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkanlarının sağlanmasını bekliyoruz.”