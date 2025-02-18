Hazır giyimin hedefinde ABD ve Türk devletleri var
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün düşük kur ve yüksek maliyet nedeniyle en önemli pazarı olan Avrupa Birliği’nde rekabetçiliğinin zayıfladığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, firmaların pazar çeşitliliğini artırmaya yöneldiğini belirtti.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak ayında 40,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış sağladıklarını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Kırgızistan ve Kazakistan’da elde ettiklerini, Kosova, Kırgızistan, ABD ve Kazakistan pazarlarında ihracat hacmini rekor düzeyde artırmayı başardıklarını söyledi.
“ABD başta olmak üzere yeni pazarlara yöneldik”
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün düşük kur ve yüksek maliyet nedeniyle en önemli pazarı olan Avrupa Birliği’nde (AB) rekabetçiliğinin zayıfladığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, firmaların pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olumlu yansımalarının ihracat raporlarında görüldüğünü ifade etti.
ABD pazarının Türk hazır giyim sektörü için büyük bir potansiyel barındırdığını ve bu potansiyeli değerlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve talepteki zayıflamanın yanı sıra bu pazarda Çin ve Bangladeş ile rekabet etmeye çalışan Türk hazır giyim firmaları, ucuz işçiliğin hâkim olduğu Kamboçya, Pakistan ve Fas gibi ülkelerin de oyuna dahil olmasıyla rekabetçiliğini kaybetmeye başladı. ABD başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’da siyasi ilişkilerin iyileştiği ülkelerde fırsatları kovalıyor ve değere dönüştürmenin gayretini gösteriyoruz” dedi.
“Kosova pazarında olağanüstü bir artış sağladık”
AHKİB’in ocak ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “Yılın ilk ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Kırgızistan ve Kazakistan ilk üç sırada yer aldı. Hollanda’ya yüzde 27 artışla 14,3 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.316 artışla 3,1 milyon dolar, Kazakistan’a yüzde 428 artışla 2,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü performansı ortaya koyduğumuz Kosova pazarında 6 bin 785 kat artış ve 2 milyon dolar değer ile olağanüstü bir başarı yakaladık. Yine ocak ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 502 oranında artarak 1,35 milyon dolar, Suudi Arabistan’a ihracatımız yüzde 53 artarak 1,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.
“Markalaşma ve dijitalleşmede teşvikler artırılmalı”
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün siparişe dayalı üretim modeli yerine, doğrudan tüketiciye ulaşması için markalaşma ve dijitalleşme yatırımlarına ağırlık vererek e-ticaret ve e-ihracat platformlarında da etkin olması gerektiğinin altını çizen AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Israrla üzerinde durduğumuz konuların en başında markalaşma geliyor. Güçlü bir marka, fiyat rekabetinden sıyrılıp sadık müşteriler ve küresel başarı demektir. Markalaşma ile birlikte dijitalleşme çalışmalarını da eşdeğer tutmamız gerekiyor. Bu yatırımlara yönelik devlet teşviklerinin artırılmasını ve makine ve ekipmanlar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkanlarının sağlanmasını bekliyoruz.”