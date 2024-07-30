Haziran'da küresel hava kargo talebi güçlü büyüdü

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Haziran 2024 küresel hava kargo pazarları için talepte yıllık güçlü büyümenin devam ettiğini gösteren verileri yayınladı.

- Kargo ton-kilometre (CTKs*) cinsinden ölçülen toplam talep, Haziran 2023 seviyelerine kıyasla %14,1 oranında arttı (uluslararası operasyonlar için %15,6).

- Mevcut kargo ton-kilometre (ACTKs) cinsinden ölçülen kapasite, Haziran 2023'e kıyasla %8,8 arttı (uluslararası operasyonlar için %10,8).

- Toplam yarı yıl (Y1) talebi Y1 2023'e kıyasla %13,4, Y1 2022'ye kıyasla %4,3 ve Y1 2021'e kıyasla %0,02 arttı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Hava kargo talebi Haziran ayında artış gösterdi. Tüm bölgelerdeki ve ana ticaret yollarındaki güçlü büyüme, CTK'lar açısından rekor kıran bir ilk yarı performansı için bir araya geldi. Deniz taşımacılığındaki kısıtlamalar ve gelişen e-ticaret sektörü en güçlü büyüme faktörleri arasında yer alıyor. Bu arada sektör, süregelen siyasi ve ekonomik zorluklara ve ABD'nin Çin'den yapılan e-ticaret teslimatlarına uyguladığı gümrük baskısına karşı büyük ölçüde dirençli kaldı. Hava kargo, 2024'ün ikinci yarısında da güçlü performansını sürdürmek için sağlam bir zeminde.