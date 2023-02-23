“Her fabrika barınma ve kalıcı iş imkanı sağlasın’’

Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, “Her fabrika bir depremzedeye geçici barınma ve kalıcı iş imkanı sağlasın" çağrısında bulundu. Çamur, yazılı açıklamasında, depremzedelerin şu an en büyük sorununun barınma ve iş olduğunu bildirdi.

Ankara'da başlatıp yurt geneline yaymayı hedefledikleri "Depremzedeye Barınma ve İş İmkanı Projesi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da başvurduklarını belirten Çamur, "Ülkemize, milletimize, devletimize nasıl bir fayda sağlarız, bu kara günleri nasıl birlikte aşarız, onun mücadelesini veriyoruz. Yurt genelindeki her fabrikanın bir depremzedemize geçici barınma ve kalıcı iş imkanı sağlaması çok zor değil. ORSİAD olarak kampanyayı başlattık" değerlendirmesinde bulundu.

Depremzedeler için evleri tutmaya ve ihtiyaç duyacakları eşyaları almaya başladıklarını vurgulayan Çamur, şunları kaydetti: "Ailelerinden birer kişinin işe yerleştirilmesi için süreç de başlatıldı. Diliyoruz ki çağrımıza kulak verecek sayısız sanayicimizin desteğiyle kampanyamız çığ gibi büyüyecek. Ülke genelindeki on binlerce fabrika en az bir depremzedemizin iki yıl süreyle barınma ihtiyacını karşılayıp aileden bir kişiye iş imkanı sağlarsa yaralar daha çabuk sarılır, devlet-millet daha hızlı toparlanır.

Proje kapsamında, her fabrikanın bulundukları illerde en az bir depremzede aileyi kiralık eve yerleştirmesi, evi dayayıp döşemesi, evin iki yıllık kirasını karşılaması, ailenin çalışabilir durumdaki bir ferdini işe yerleştirmesi hedefleniyor."

İşten çıkarma yasak, kısa çalışma ödeneği devrede

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkartma yasağı uygulanacak. OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamındaki illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanacak.

Ayrıca, işten çıkartma yasağı uygulanacak. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, OHAL ilan edilen illerde 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresince uzatıldı. OHAL süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye SGK yetkili oldu.