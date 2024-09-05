Her şey dahilden vazgeçiş 50 milyar TL’lik israfı önleyecek

Nagihan KALSIN

Yeni dönemin parolasının “Her şeyiyle Türkiye” olduğunu belirten Korkutata, ‘her şey dahil’ sisteminin yıllık 50 milyar TL’lik gıda israfıyla “tüketim terörü”ne dönüştüğe dikkat çekti. Bu durumun Türkiye’nin sıfır atık politikası ile uyuşmadığını söyleyen Korkutata, her şey dahil konseptinden kademeli vazgeçiş ile yıllık 50 milyar TL’lik israfının önlenebileceğini ifade etti.

Yunanistan ile rekabetin önü açılacak

Yeni dönemde, turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin işbirliğine gidebileceğini ifade eden Korkutata, “Bu yöntemle turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak” diye konuştu.

Tesis sayısı kademeli azaltılacak

Tüketim terörüne dönüşen ‘her şey dahil’ sisteminin uygulandığı tesis sayısının da kademeli olarak azaltılacağını belirten Korkutata, Türkiye’de bir yanda her şey dahil konsepti ile açık büfedeki yiyecek seçeneğini 200 çeşitten 300 çeşide çıkarmaya çalışan işletmeler olduğunu, diğer tarafta ise son 10 yıl içinde ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 8’ini kaybeden bir Türkiye bulunduğunu söyledi. Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65’lere ulaştığını belirten Korkutata, "Gıda israfı yıllık 50 milyar TL'ye ulaştı" die konuştu.