“Hızlı büyüme ve artan rekabet fiyat baskısı getiriyor”
Türkiye vinç sektörünün son yıllarda giderek daha rekabetçi ve zorlu bir piyasa haline geldiğini söyleyen CMAK Satış Müdürü Kadir Aydoğdu, artık sektörün eskisine kıyasla çok daha kalabalık ve dinamik olduğunu belirtti.
Sektördeki hızlı büyüme ve artan rekabetin fiyat baskılarını beraberinde getirdiğini bildiren Aydoğdu, firmalar arasındaki yoğun rekabetin, kar marjlarının daralmasına ve maliyet kontrolü konusunda ciddi zorluklara yol açtığını belirtti.
Sektördeki hızlı değişimin, teknolojik yatırımların ve yeniliklerin sürekli olarak yapılmasını zorunlu kıldığını ifade eden Aydoğdu, “Bu da birçok küçük ve orta ölçekli firmanın rekabet gücünü koruyamamasına, sektörde var olmaya devam etmek istemesiyle de kalite problemlerinin oluşmasının önünün açılmasına neden oldu” dedi.
Öte yandan nitelikli iş gücüne erişimin büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Aydoğdu, sektörde kalifiye eleman açığının yaşandığını bu durumun operasyonel verimliliği olumsuz etkilediğini belirtti.
Tüm bu zorluklara rağmen, sektördeki değişimin kaçınılmaz olduğunu ve yalnızca Türkiye pazarına odaklanarak büyümenin sürdürülebilir olmayacağını açıkça gördüklerini anlatan Aydoğdu, “Bu nedenle, yurt dışında kurduğumuz güçlü iş bağlantıları ve stratejik ağlar, bugün firmamızın başlıca iş modelini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Yurt dışı pazarlarda kazandığımız bu güçlü konum, bize hem esneklik kazandırdı hem de sektördeki liderliğimizi pekiştirdi. Bu sayede, iç piyasadaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip olduk ve küresel çapta büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar attık” diye konuştu.
“Güçlü bayi ağımız ile iş potansiyelimiz artırıyor”
Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın pek çok yerinde oluşturdukları bayi ağı sayesinde ihracatını ve pazar payını her yıl artırdıklarını söyleyen Aydoğdu, 2023 yılında yaşanan konjonktürel zorluklara rağmen bir önceki yıla göre büyümeyle kapattıkların belirtti.
Bayi ağlarının kuvvetli olması ve marka imajları sayesinde hedeflerini tutturmada bir zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Aydoğdu, aynı başarıyı 2024 yılının ilk yedi aylık döneminde de gösterdiklerini bildirdi. İç piyasanın fazla dalgalı ve etkilere çık olması sebebiyle ihracata yönelik yatırımlarını artırdıklarını anlatan Aydoğdu, “Tabii bu demek değil ki iç piyasayı görmezden geleceğiz. İç piyasamız için de yeni stratejiler belirleyerek eskisinden daha güçlü seviyelere gelebilmek adına planlamalar, stratejiler geliştireceğiz” dedi.
Yeni alan ve makine yatırımlarının yanı sıra personel yatırımına da önem vererek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Aydoğdu, vardiyalı sisteme geçerek ve üretimde kullandıkları komponentlerde stoklu çalışarak termin sürelerini kısaltmaya ve tedarik zincirinden kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Vincin çelik konstrüksiyon hariç makine aksamı ihracatında yıllardır Türkiye ihracat şampiyonu olduklarını bildiren Aydoğdu, ayrıca köprülü vinç satışında da ilk beş içinde yer aldıklarını kaydetti. İhracatının büyük bir çoğunluğunu Avrupa ve Asya ülkelerine bunun yanı sıra tüm Amerika’ya yaptıklarını anlatan Aydoğdu, “Son yıllarda hareketlenmeye başlayan Afrika ülkelerine de komple vinç ve vinç kiti ihracatımız bulunuyor. Bu bağlamda tüm dünyaya ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.
Kapasite artışı öncelikli
Önümüzdeki dönemde yeni fabrika yatırımlarının olacağı bilgisini veren Aydoğdu, yakın gelecek planlarının ise mevcut fabrika kullanımını doğru planlayarak halihazırda siparişlerini verdikleri yeni makineler ile birlikte personel yatırımı da yaparak kapasiteyi artırmak olduğunu söyledi. Hem şirket içi hem de iş ortaklarıyla sürekli araştırma ve inovasyon faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Aydoğdu, “Rekabet avantajı sağlamak için en yeni teknolojilere, özellikle yapay zekaya ağırlık veriyoruz. Yapay zeka satışlarda müşteri taleplerini işlemek, basit talepleri çözmek ve acil durumları önceliklendirmek için kullanılıyor” dedi.