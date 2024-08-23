“Hızlı büyüme ve artan rekabet fiyat baskısı getiriyor”

Sektördeki hızlı büyüme ve artan rekabetin fiyat baskılarını bera­berinde getirdiğini bildiren Aydoğdu, firmalar arasındaki yoğun rekabetin, kar marjlarının daralmasına ve ma­liyet kontrolü konusunda ciddi zor­luklara yol açtığını belirtti.

Sektördeki hızlı değişimin, teknolojik yatırımla­rın ve yeniliklerin sürekli olarak ya­pılmasını zorunlu kıldığını ifade eden Aydoğdu, “Bu da birçok küçük ve orta ölçekli firmanın rekabet gücünü koru­yamamasına, sektörde var olmaya de­vam etmek istemesiyle de kalite prob­lemlerinin oluşmasının önünün açıl­masına neden oldu” dedi.

Öte yandan nitelikli iş gücüne eri­şimin büyük bir sorun olduğuna dik­kat çeken Aydoğdu, sektörde kalifiye eleman açığının yaşandığını bu duru­mun operasyonel verimliliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Tüm bu zorlukla­ra rağmen, sektördeki değişimin ka­çınılmaz olduğunu ve yalnızca Türki­ye pazarına odaklanarak büyümenin sürdürülebilir olmayacağını açıkça gördüklerini anlatan Aydoğdu, “Bu nedenle, yurt dışında kurduğumuz güçlü iş bağlantıları ve stratejik ağlar, bugün firmamızın başlıca iş modelini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Yurt dışı pazarlarda kazan­dığımız bu güçlü konum, bize hem es­neklik kazandırdı hem de sektördeki liderliğimizi pekiştirdi. Bu sayede, iç piyasadaki dalgalanmalara karşı da­ha dayanıklı bir yapıya sahip olduk ve küresel çapta büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar attık” diye konuştu.

“Güçlü bayi ağımız ile iş potansiyelimiz artırıyor”

Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın pek çok yerinde oluş­turdukları bayi ağı sayesinde ihracatı­nı ve pazar payını her yıl artırdıklarını söyleyen Aydoğdu, 2023 yılında yaşa­nan konjonktürel zorluklara rağmen bir önceki yıla göre büyümeyle kapat­tıkların belirtti.

Bayi ağlarının kuvvet­li olması ve marka imajları sayesin­de hedeflerini tutturmada bir zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Aydoğ­du, aynı başarıyı 2024 yılının ilk ye­di aylık döneminde de gösterdiklerini bildirdi. İç piyasanın fazla dalgalı ve etkilere çık olması sebebiyle ihraca­ta yönelik yatırımlarını artırdıkları­nı anlatan Aydoğdu, “Tabii bu demek değil ki iç piyasayı görmezden gelece­ğiz. İç piyasamız için de yeni strateji­ler belirleyerek eskisinden daha güç­lü seviyelere gelebilmek adına planla­malar, stratejiler geliştireceğiz” dedi.

Yeni alan ve makine yatırımlarının yanı sıra personel yatırımına da önem vererek çalışmalarını sürdürdükleri­ni söyleyen Aydoğdu, vardiyalı siste­me geçerek ve üretimde kullandıkları komponentlerde stoklu çalışarak ter­min sürelerini kısaltmaya ve tedarik zincirinden kaynaklı oluşabilecek so­runların önüne geçmeyi amaçladıkla­rını ifade etti.

Vincin çelik konstrüksiyon hariç makine aksamı ihracatında yıllardır Türkiye ihracat şampiyonu oldukla­rını bildiren Aydoğdu, ayrıca köprü­lü vinç satışında da ilk beş içinde yer aldıklarını kaydetti. İhracatının bü­yük bir çoğunluğunu Avrupa ve Asya ülkelerine bunun yanı sıra tüm Ame­rika’ya yaptıklarını anlatan Aydoğdu, “Son yıllarda hareketlenmeye başla­yan Afrika ülkelerine de komple vinç ve vinç kiti ihracatımız bulunuyor. Bu bağlamda tüm dünyaya ihracat yap­tığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kapasite artışı öncelikli

Önümüzdeki dönemde yeni fabrika yatırımlarının olacağı bilgisini veren Aydoğdu, yakın gelecek planlarının ise mevcut fabrika kullanımını doğru planlayarak halihazırda siparişlerini verdikleri yeni makineler ile birlikte personel yatırımı da yaparak kapasi­teyi artırmak olduğunu söyledi. Hem şirket içi hem de iş ortaklarıyla sürek­li araştırma ve inovasyon faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Aydoğdu, “Re­kabet avantajı sağlamak için en yeni teknolojilere, özellikle yapay zekaya ağırlık veriyoruz. Yapay zeka satışlar­da müşteri taleplerini işlemek, basit talepleri çözmek ve acil durumları ön­celiklendirmek için kullanılıyor” dedi.