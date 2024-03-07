HRD Antwerp, büyüyen Türkiye pazarına döndü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından olan HRD Antwerp, dünyanın 5 büyük mücevher pazarından biri olan Türkiye’de yeniden yer alma kararı aldı. Daha önce girdiği Türkiye pazarından 2015 yılında ayrılan kuruluş, 35 milyon TL yatırımla Türkiye pırlanta pazarındaki faaliyetlerine kasım ayı itibarıyla yeniden başladı.

Şu an 6 profesyonel gemolog ile Türkiye’de pırlantalı mücevhere sertifika veren kuruluş, 6 ay sonra çıplak taşa da sertifika vermeye hazırlanıyor. Böylece yurtdışına götürülen ve yaklaşık 2 bin 500 dolar sertifika bedeli ödenen taşların yurtiçinde makul fiyatlarla sertifikalanması sağlanacak.

HRD Antwerp Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer, 50 yılı aşkın geçmişiyle HRD Antwerp’in bilimsel araştırmaları elmas piyasalarının hizmetine sunan ilk elmas laboratuvarı olduğunu söyledi.

Çıplak taş için de yatırım yapılacak

Türkiye’de geçen sene 419 milyon dolar değerinde pırlantalı mücevher ihracatı gerçekleştiğini kaydeden Özer, “HRD Antwerp, ülkemizden çekildikten sonra da Türk mücevhercilerinden talep almaya başladı. Aradan geçen 1,5 senede sayısız sertifikalandırma talebi alındı. Dolayısıyla mevcut potansiyel doğrultusunda HRD Antwerp’ün Türkiye’de yeniden kurulması, yapılanması ve hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Yılın ikinci yarısı itibarıyla çıplak taş değerleme hizmeti de vermeyi planlıyoruz, bunun için ayrıca yatırım gerçekleştireceğiz” dedi. Verilen sertifikaların mücevherin pasaportu olduğunu dile getiren Özer, şöyle devam etti: “Yurt dışına satılan bir pırlantalı mücevheri HRD sertifikalı olarak satarsanız hem markaya hem de Türkiye’ye daha fazla katma değer sağlarsınız, bireysel açıdan da yurt dışına çıktığınızda üzerinizdeki pırlantalı mücevher, sertifikası sayesinde dünyanın her yerinde bilinirliğe ve değere sahip olur.”

Dünya elmas pazarı 90 milyar dolar

Laboratuvar ortamında üretilen elmas pazarının 15 yıl önce başladığını ve toplam pazarın yüzde 35’ine ulaştığını belirten Özer, dünya elmas pazarının bugün 90 milyar dolar büyüklükte olduğunu söyledi. 2025 yılında pazarın 150 milyar dolara ulaşacağını ifade eden Özer, Türkiye elmas pazarının ise 7.5 milyar dolar ile dünyada beşinci sırada olduğunu aktardı. Özer, HRD’nin global pazardaki payını yüzde 5 olarak açıkladı.

Tasarım Ödülleri Türkiye’de verilecek

2 yılda bir düzenlenen uluslararası alanda en kapsamlı mücevher tasarım yarışması HRD Antwerp Tasarım Ödülleri’ne Türkiye’nin de dahil olduğunu söyleyen Arzu Özer, “Değerli taşlar, pırlantalar ve aksesuarlar olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 19’uncusuna Türkiye’den de başvuru alınacak, ödül töreni de 2025 yılı Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek” dedi.