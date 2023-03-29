Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü Ankara’da buluşacak

2022 yılı ihracatı 12 milyar doları aşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile gıda makineleri sektörlerine 2023 yılında ivme kazandıracak olan Bakery Plus Fuarı, yarattığı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektörünün en önemli etkinliği olma konumunu sürdürüyor. Ekmek, pasta teknolojileri, katkı maddeleri, hamur makinaları, çikolatacılık ekipmanları, ambalaj makinaları ve dekor malzemeleri gibi sektöre dair pek çok gelişmiş teknolojik ürün bu fuarda beğeniye sunulacak.

20 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanacak

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarın Türkiye'nin bu alandaki ihracat kapasitesine ciddi katkı sağladığını belirterek “Pandemi sebebiyle 4 yıl ara verdiğimiz fuarımıza bu yıl Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Bakery Plus adıyla yeniden can vereceğiz. Bu strateji doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalarla fuara, Balkanlar ve Ortadoğu başta olmak üzere pek çok uzak ülkeden ziyaret gerçekleşecek. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler ile güzel iş birliklerine imza atılacağına inanıyoruz.

10 bin metrekarelik alanda, 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda sektördeki son teknolojiye sahip ürünler sergilenecek.10 milyar dolarlık bir hacme sahip sektöre katkı sunacak olan Bakery Plus’a 50’den fazla ülkeden ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu.