Hububatta kuraklık riski büyüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye genelinde ocak ayının oldukça kurak geçmesi, hububat çı­kışlarını da olumsuz etkili­yor. Ekim döneminde yağışla­rın geç düşmesi ve ekimlerin geç yapılmasından dolayı Gü­neydoğu’da kurak alanlarda­ki ekimlerde çıkışların yüzde 20’si gerçekleşmedi. Sulama imkanı olan çiftçiler ise ocak ayında sulama yapmaya baş­ladı.

Çiftçi temsilcileri, önü­müzdeki günlerde yağışların olmaması halinde hububat rekoltesinin ciddi anlamda olumsuz etkileneceğini akta­rıyor. Temsilciler, Güneydo­ğu’da kuraklık riskinin azal­tılması noktasında sulama projelerinin bitirilmesi ve su­lama yatırımlarına sübvansi­yon verilmesini talep ediyor.

Çıkış olmayan yerlerde sakatlık oranı %50’yi bulur

Şu anda çıkış yapan ekin­lerin de yapmayanların da risk altında olduğunu kayde­den Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Baş­kanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, çıkış yapanlar soğukların gelme­siyle üstten yanma olduğu­nu ama eğer yağmur yağmaz­sa tekrar filizlenme şansının olmayacağını söyledi.

Biraz geç ekim yapılan ekinler­de de tohumun toprakta kal­dığını ve dolayısıyla şiştiği­ni belirten İpar, “Tohum şi­şince eğer yağmur düşmezse bu nişastaya dönüşür. Diğer bir ifadeyle tohum çürür ve sonradan yağmur yağsa da filizlenme şansı olmuyor. Meteorolojiye göre şu an­da önümüzdeki günlere dair herhangi bir yağış yok. Bölge­mizde çıkış yapmayan ekin­lerin oranı yüzde 10 dolayın­da.

Bu yüzde 10’un çıkış yap­mama oranı da yüzde 50’yi bulur. Bugüne kadar eğer çı­kış yapmamışsa yüzde 50 do­layı da bir sakatlık oranı ya­şanır. Yer yer çıkışlar olmaz. Güneydoğu'nun genelinde bir sorun yaşanıyor. Yer yer yağşların yağmasına rağmen tatmin edici bir seviyede de­ğil. Genel anlamda bir sıkıntı var. Sulama imkanı olan çit­çiler ise ekinlerini sulamaya başladılar. Yağmur yağma­yınca imkanı olan herkes kı­şın ortasında mecburen su­lama yapıyorlar. Burada da şu ön plana çıkıyor; bugün eğer sulama projelerimiz bitmiş olsaydı, bu kuraklık bu riski­ni azaltmış olacaktık” dedi.

"Yağışlar böyle devam ederse rekolte düşer"

Şanlıurfa genelinde su­lanan alanın yüzde 30 civa­rında bulunduğunu ve sula­ma projelerin tamamlanırsa yüzde 60’ı geçeceğine dik­kat çeken İpar, “Tohum çıkış yapmayınca otomatikman çürüme yüz tutar. Çürüyün­ce de çiftçi bir daha ekmek zorunda kalacaktır. Fakat ekim zamanı da geçmek üze­re. Çıkış yapmayan yerler ku­ru alanlar ve kuru alanda su­lu tarım yapma şansı olmaya­cağı için bu sezonu kapatmış olacak. Ürün kaldırmadan zarar etmiş olacak” diye ko­nuştu.

Kuraklığın sadece bölgeye özgü olmadığını, Türkiye'nin genelinde kuraklık yaşan­dığını aktaran İpar, havala­rın böyle devam etmesi du­rumunda hububat rekoltesi için de ciddi bir sorun yara­tacağını belirtti. Geçen yıl ya­pılan 20,8 milyon ton buğday üretimin 15 -16 milyon ton­lara düşebileceğine vurgu yapan İpar, şöyle devam et­ti: “Küresel iklim krizlerine karşı bizim buna hazırlıklı ol­mamız lazım. Suyu çok ida­reli kullanmamız gerekiyor. Özellikle damlama sulamaya hızlıca geçmemiz lazım. Hem suyu hem de enerji fiyatlarını düşürmemiz önemli. Çiftçiyi sulama sistemleri kurarken maliyetler altında eziliyor.”

Kurak alanların bir kısmın­da ekinlerin çıkmadığını ve çürüme riskinin bulunduğu­nu kaydeden Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Din­ler, susuz olanlarda çıkış ora­nının yüzde 20 olduğunu bil­dirdi. Dinler, sulu olanların da elektrik şirketinden dolayı sulanamadığını ifade etti.

Hububat ekim bölgelerinde yağış %60 azaldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aralık ayı yağışı 40.0 mm, normali 85.6 mm ve 2023 yılı Aralık ayı yağışı 80.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, 2023 yılı aralık ayı yağışlarına göre ise yüzde 50 azalma gerçekleşti. Aralık 2024 Hububat Ve Bakliyatta Yağış, Sıcaklık Ve Gelişim Analizi’ne göre Türkiye’de 1 Ekim-31 Aralık 2024 kümülatif (3 aylık) dönemde ise 154,6 mm yağış gerçekleşirken, normali 183,5 mm (1991-2020) ve geçen yıl 214,4 mm’dir.

Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 28 azalma gerçekleşti. Yağışlar; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde normaline göre yüzde 60’ın üzerinde artma, Konya’nın kuzeyi, Hatay, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer yüzde 60’ı aşan azalma gösterdi. Yağışların az olduğu yerlerde hububat üretimi öne çıkıyor.

“Sulanmayan yerlerde yağış olmasa kuruyacak”

Ocak ayının kurak geçtiğini kaydeden Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bölgelerinde ekin çıkışlarının iyi olduğunu ama sulanmayan yerlerin yağış olmadığı takdirde kuruyabileceğine dikkat çekti. İklimin baya değiştiğini ve kışın bir ay geç başladığını dile getiren Yiğit, sadece ekinlerin değil, fıstıktı, zeytin bu iklime alıştığı hasatta da sıkıntılar kendini sıkıntılar oluşmaya başladığını iletti. Sulanmayan yerlerde ürün hiç olmaz, böyle bir ay daha gitse ekinler kurur. Diğer yandan çiftçilerin üretim maliyetlerinde mazotun düşürülmesi için firmaların muhakkak elektrikli traktör üretmesi lazım. Çiftçiyi en çok yoran mazot girdisidir” dedi.